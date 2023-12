Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A TIM.20:02

Con l'odierno trionfo, i Rossoneri consolidano il terzo posto e si proiettano a quota 36 punti; resta invece invariata la situazione del Sassuolo. Uomini di Pioli e Dionisi che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti dell'Empoli, e tra le mura domestiche contro la Fiorentina.20:01

Cala il sipario allo Stadio San Siro di Milano! Marinelli manda i titoli di coda di una gara con non troppe occasioni, conclusasi con una vittoria rossonera. Dopo un primo tempo opaco, in cui la formazione di Pioli ha condotto buona parte dei 45' di gioco, la ripresa inizia subito con una spinta diversa e più decisa da parte del Sassuolo; dapprima Berardi, poi Toljan impegnano Maignan in due risposte con i pugni. La risposta del Milan non si fa attendere, al minuto 59' è Pulisic, complice il preciso assist di Bennacer, a siglare la rete del momentaneo e poi definitivo vantaggio. Segue una restante parte di gara non troppo entusiasmante, con lo schieramento casalingo che continua a condurre la propria egemonia, spezzata saltuariamente da qualche spunto di Volpato e Pinamonti che impegnano in qualche occasione la retroguardia rossonera. Sfida che termina dopo 4' addizionali, prolungati a 5', con il risultato di 1-0 a favore dei Diavoli.20:00

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI MARINELLI! Milan-Sassuolo termina 1-0.19:55

90'+2' Florenzi batte corto per Reijnders, che gira su Calabria ma il capitano rossonero è in posizione di outside. Si riparte con una punizione a favore dei neroverdi.19:52

90'+2' Pulisic recupera il possesso soffiando la sfera a Volpato, poi con un guizzo tecnico ottiene anche la palla inattiva dai 35 metri. Batterà Florenzi.19:52

90' Sono 4' i minuti addizionali concessi dalla lavagnetta del Sig. Zufferli, si giocherà fino al 94'.19:50

89' Milan dalla bandierina, Chukwueze tenta il tiro ad incrociare ma la sfera termina di poco al lato del secondo palo. Rinvio dal fondo con Consigli.19:49

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio al recupero.19:49

89' Sostituzione Sassuolo: fuori anche Kristian Thorstvedt, dentro al suo posto Emil Konradsen Ceïde.19:48

89' Sostituzione Sassuolo: esce dal campo Armand Laurienté, dentro Samuele Mulattieri.19:48

88' AMMONITO Samuel Castillejo Azuaga: fallo ai danni di un inarrestabile Pulisic.19:48

87' Toljan con un eccesso di sicurezza attende l'uscita di Consigli, di ciò approfitta Pulisic che per un istante prende il tempo al centrale di Dionisi: brivido per il Sassuolo al minuto 87'.19:47

86' Palla inattiva dai 35 metri di cui si incarica Castillejo, la sfera arriva a Laurienté che sbaglia nettamente la conclusione.19:45

84' Sassuolo di nuovo dalla bandierina, batte Laurienté ma troppo sul portiere: presa sicura di Mike Maignan.19:44

83' Corner a favore dei neroverdi che non produce alcun effetto, conclusione strozzata da parte di Mathues Henrique che permette la ripartenza rossonera.19:43

82' Sostituzione Milan: fuori anche Simon Thorup Kjær, dentro al suo posto Jan-Carlo Šimić.19:41

81' Sostituzione Milan: fuori Rafael Alexandre da Conceição Leão, dentro Samuel Chimerenka Chukwueze.19:41

81' Sanguinosa palla persa da Adli, che per un istante regala la sfera a Pinamonti ma il centravanti del Sassuolo viene immediatamente rimontato da Florenzi. Altre sostituzioni in vista al minuto 81'.19:41

80' Ultimi 600'' della gara, poi sarà concesso l'extra-time.19:39

78' CI PROVA FLORENZI! Dal rimpallo del calcio d'angolo, la sfera giunge dalle parti di Florenzi che calcia al volo di prima intenzione non trovando lo specchio per soli pochi centimetri.19:38

78' Zeroli con la prima azione personale della gara ottiene un giro da corner. Batterà il solito Theo Hernandez.19:37

77' Leao lascia sul posto Pedersen, converge al centro dell'area avversaria ma al momento del tiro viene rimontato da un generoso e decisivo ripiegamento dell'ex compagno di squadra Samu Castillejo. Possesso neroverde al 77'.19:37

76' Volpato mantiene efficacemente il possesso in mezzo a tre avversari, poi sul raddoppio di Calabria compie un dribbling di troppo e perde il controllo facendo scivolare la palla in out. Batte Zeroli la rimessa laterale.19:36

74' Sostituzione Milan: fuori Ruben Ira Loftus-Cheek, entra e compie l'esordio personale in Serie A il classe 2005 Kevin Zeroli.19:35

72' Reijnders tenta il difficile filtrante per Luka Jovic, Tressoldi ancora una volta è attento e con un contrasto riesce ad allontanare in out. Rimessa con le mani di cui si incarica Florenzi.19:34

70' Sostituzione Sassuolo: fuori dal campo capitan Domenico Berardi, lo sostituisce Samuel Castillejo Azuaga.19:33

70' Buono spunto tecnico di Volpato, il subentrato disorienta Adli, sposta la sfera sul mancino e calcia in porta spedendo però oltre la traversa difesa da Maignan.19:29

69' Cross del numero 19 che va alla ricerca di Kjaer, Consigli legge la traiettoria ed agguanta la sfera. Possesso Sassuolo al 69'.19:28

68' Giro dalla bandierina a favore dei rossoneri, batte Theo Hernandez.19:27

66' Cross di Toljan deviato da Adli, Maignan con un balzo riesce ad evitare l'angolo.19:26

65' Sostituzione Sassuolo: esce dal campo Nedim Bajrami, subentra Cristian Volpato.19:24

64' Sostituzioni in arrivo anche lungo la panchina neroverde, cambi in vista.19:24

63' Sostituzione Milan: fuori anche Olivier Jonathan Giroud, dentro al suo posto Luka Jović.19:23

63' Sostituzione Milan: fuori Ismaël Bennacer, lo sostituisce Yacine Zinedine Adli.19:23

61' Milan che ora sembra voler approfittare del momento positivo, spinta veemente di Leao che serve per Giroud ma Ferrari svetta e scaccia il pericolo.19:21

59' GOL! GOL PULISIC! MILAN-Sassuolo: 1-0. Si sblocca il match al minuto 59', la firma è quella di Pulisic! Bennacer riceve da Reijnders al limite dell'area, poi di prima intenzione alza lo sguardo ed imbuca un perfetto filtrante per Pulisic che deve soltanto spingere in porta. Sesto timbro in campionato per l'ex Chelsea, assist servito da Ismael Bennacer.



Guarda la scheda del giocatore Christian Pulisic19:20

59' Leao sfida Tressoldi all'uno contro uno, il centrale di Dionisi è però rapido a proteggere con il corpo e taglia fuori il portoghese.19:18

57' Cross di Laurienté che risulta essere una conclusione nello specchio, Maignan mantiene bene la posizione ed abbraccia il pallone senza troppa difficoltà.19:16

56' Velenoso mancino di Berardi che viene deviato in corner da Maignan, batterà lo stesso Berardi.19:16

54' Suggerimento profondo di Tressoldi per lo scatto di Laurienté, il numero 45 arriva sul pallone ma viene rimontato da Calabria. Si riparte con un possesso rossonero.19:15

52' Sassuolo che sembra approcciare in maniera più incisiva in questa ripresa, altro squillo di Toljan che con una torsione impegna Maignan. Presa sicura dell'estremo difensore francese che fa riposizionare i suoi.19:11

50' Ripiegamento decisivo di Theo Hernandez che con una scivolata evita il cross di Bajrami ed ottiene anche il rinvio dal fondo. Si riparte da Maignan.19:10

47' Il primo possesso della ripresa è amministrato dal Sassuolo.19:05

46' Sostituzione Sassuolo: fuori Martin Erlić, dentro al suo posto Ruan Tressoldi Netto.19:05

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.19:04

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.18:51

Si chiude dopo soli 60'' di recupero il primo tempo a San Siro, parziale fisso sullo 0-0. I primi 45' di gioco hanno mostrato una gara pressoché equilibrata, maggiore risulta essere però l'impronta rossonera rispetto a quella degli emiliani; in questa prima parte di gara, infatti, soltanto un tiro in porta da parte del Sassuolo, che con Domenico Berardi tenta di impensierire Mike Maignan. Ben due le reti annullate allo schieramento casalingo, complice l'outside di un sempre pericoloso Rafael Leao, efficace il lavoro compiuto dalla retroguardia di Dionisi che ha limitato notevolmente le discese rapide del portoghese di Pioli. Gara abbastanza pulita dal punto di vista agonistico, nessuna sanzione nonostante la frequente veemenza dei contrasti di gioco.18:51

45'+1' FISCHIO DI MARINELLI: termina il primo tempo.18:47

45' Sarà soltanto 1' il minuto addizionale, si giocherà fino al 46'.18:46

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile assegnazione dell'extra-time.18:45

43' Punizione battuta troppo debolmente, un rimpallo favorevole permette ai rossoneri un nuovo tiro da corner. Batte Florenzi.21:09

42' Bennacer raddoppiato irregolarmente da Matheus Henrique, punizione da posizione insidiosa a favore del Milan. Batterà Hernandez dai 20 metri.18:43

41' Scontro molto duro a livello fisico tra Loftus-Cheek e Pinamonti, palla contesa e direttore di gara che fa proseguire senza assegnare alcuna palla inattiva.18:42

40' Pedersen suona la carica per i suoi, scatto rapidissimo lungo l'out di sinistra, poi sfida Pulisic e tenta il cross che viene schermato proprio dall'americano. Il rimpallo giunge da Reijnders che addomestica e fa riordinare i rossoneri.18:41

39' Giroud tenta invano di tenere in vita un difficile pallone, sarà quindi rimessa laterale a favore del Sassuolo. Batte profondo Erlic.18:39

37' Calabria evade con serenità dal pressing di Pedersen e Pinamonti, rifugiandosi saggiamente da Maignan. Continua il possesso rossonero.18:38

34' Solo potenza quella messa in atto da Pulisic, che dalla lunetta scaglia un forte mancino che si infrange sugli spalti.18:35

33' SQUILLO DI BERARDI! Il primo tiro in porta del Sassuolo nasce dai piedi del proprio capitano, che dal limite dell'area costringe Maignan a rispondere presente ed a concedere il corner.18:34

31' ALTRO GOL ANNULLATO AL MILAN! Secondo outside decisivo di Rafael Leao: imbucata con il contagiri da parte di Florenzi, che pesca il compagno portoghese permettendo la conclusione vincente, fuorigioco che viene però immediatamente segnalato dal direttore di gara Livio Marinelli.18:33

30' Fuorigioco di rientro commesso da Olivier Giroud, punizione da posizione arretrata di cui si incarica Ferrari.18:31

29' Loftus-Cheek chiama in causa Consigli da distanza siderale, conclusione dell'inglese che termina però di molto oltre la traversa neroverde.18:30

26' Secondo calcio d'angolo a favore dei Rossoneri, batte Florenzi ma esegue un traversone eccessivamente corto. Presa sicura per i guantoni di Consigli.18:27

25' Punizione dai 35 metri a favore del Sassuolo, Berardi batte profondamente verso la torre di Erlic ma Maignan è attento ed agguanta la sfera.18:26

23' BENNACER DAL LIMITE! Hernandez batte corto l'angolo per l'algerino, che prima lascia sul posto Thorstvedt e poi scaglia un potente rasoterra dal limite dell'area che termina di poco sul fondo.18:25

23' Primo giro dalla bandierina anche per il Milan, se ne incarica Theo Hernandez.18:23

22' Molti i contrasti in questa metà di primo tempo, stavolta è Erlic ad atterrare fallosamente Pulisic.18:23

20' Bennacer legge il taglio di Pulisic e lo premia con un suggerimento che risulta però fuori misura, copertura efficace di Pedersen che costringe saggiamente l'americano a commettere fallo. Batte Erlic dalla propria area di rigore.18:22

18' Palla inattiva che non produce alcun effetto, di nuovo un rinvio dal fondo per Consigli.18:19

17' Henrique abbatte irregolarmente Loftus Cheek, punizione Milan dai 35 metri. Batterà lo stesso Loftus-Cheek.18:18

14' Leao scorre lungo la banda di destra, salta Pedersen e serve un velenoso suggerimento che non viene però raccolto da alcun compagno. Si riparte con una rimessa laterale di cui si incarica Toljan.18:16

12' Cross battuto troppo corto dal numero 45 neroverde, Kjaer svetta ed allontana la minaccia.18:13

12' Bajrami compie un efficace dribbling su Calabria ed ottiene il primo corner del match. Batte Laurienté.18:12

10' Reijnders prova subito a rendersi pericoloso, slalom del centrocampista che dapprima disorienta Thorstvedt, poi rientra sul mancino e calcia dal limite dell'area avversaria non centrando però lo specchio. Rinvio dal fondo per Andrea Consigli.18:12

9' Henrique pressa fallosamente Pulisic, punizione Milan dalla metà campo e squadre che possono riordinarsi.18:10

7' GOL ANNULLATO AL MILAN! Insidioso filtrante di Giroud al centro dell'area, la sfera arriva da Bennacer che colpisce con il piatto e batte Consigli: gioco fermo a causa di outside di Leao.18:08

5' PILLOLA STATISTICA: Olivier Giroud è il miglior marcatore dei Diavoli in questo 2023: 18 i centri totali per il francese.18:07

3' Rossoneri che cercano subito la profondità con un lungo suggerimento di Loftus Cheek che calibra però male per Pulisic, rinvio dal fondo con Consigli.18:04

1' Il primo possesso della gara è amministrato dal Milan.18:01

1' PARTITI! Via a Milan-Sassuolo.18:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 18:00.18:00

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.17:59

Modulo a specchio quello proposto dal tecnico Dionisi, che schiera Consigli a difesa della porta, coppia centrale composta da Erlic e Ferrari a supporto dei terzini Pedersen e Toljan, in cabina di regia collaborano Thorstvedt e Matheus Henrique, sulla trequarti spazio al tridente Berardi-Bajrami-Laurienté, in avanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Pinamonti.17:59

Stefano Pioli schiera un solido 4-2-3-1, con Maignan tra i pali, linea a 4 composta dai terzini Calabria e Theo Hernandez con Kjaer ed un adattato Florenzi in posizione di centrale, complici le numerose assenze nella retroguardia milanista, in mediana confermato l'asse Bennacer-Reijnders, trequarti folta con Leao e Pulisic a supporto di Loftus-Cheek, unica punta Olivier Giroud.17:57

FORMAZIONI UFFICIALI: SASSUOLO (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Consigli; Pedersen-Erlic-Ferrari-Toljan; Thorstvedt-Henrique; Berardi-Bajrami-Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi. A disposizione: Missori, Tressoldi, Viti, Lipani, Volpato, Castillejo, Alvarez, Ceide, Mulattieri, Cragno, Pegolo.17:54

FORMAZIONI UFFICIALI: MILAN (4-2-3-1). Scendono in campo: Maignan; Calabria-Kjaer-Florenzi-Hernandez; Bennacer-Reijnders; Pulisic-Loftus Cheek-Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Jimenez, Bartesaghi, Simic, Makengo, Romero, Adli, Krunic, Zeroli, Jovic, Chukwueze, Traoré, Mirante, Nava.17:52

A coadiuvare il fischietto laziale sono designati gli assistenti di linea Rossi-Ricci, il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Zufferli, postazione VAR presidiata dal Sig. Meraviglia ausiliato dall'A.VAR Valeri.17:49

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Livio Marinelli, della sezione di Tivoli.17:48

Luci accese allo Stadio San Siro di Milano, andrà in scena Milan-Sassuolo! Alla fine del 2023, Rossoneri e Neroverdi tornano ad affrontarsi dopo quasi un anno esatto dall'ultima volta, da rintracciare nello scorso 29 gennaio nella gara terminata per 2-5 a favore proprio degli emiliani. Quest'oggi, la formazione di Dionisi approda nel palcoscenico del Meazza con alle spalle una 16^ posizione a 16 punti totali; tassello più avanzato quello dei Diavoli, odierni padroni di casa, che sono fissi al 3^ posto con un bottino di 33 punti collezionati.17:47

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Sassuolo, gara valida per il turno numero 18 del Campionato di Serie A TIM.17:30