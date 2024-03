Grazie per aver seguito la diretta di Torino-Monza e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:14

90'+6' FISCHIO FINALE: TORINO-MONZA 1-0. Ai granata basta il rigore trasformato da Sanabria per salire all'ottavo posto in classifica.16:59

90'+4' Proteste da parte di tutto il Monza per un presunto contatto tra Mota e Lovato nell'area granata. Per Aureliano è tutto regolare.16:57

90'+2' Ultimi minuti di gestione da parte del Torino. Il Monza tenta gli ultimi assalti nonostante l'inferiorità numerica.16:55

89' Saranno cinque i minuti di recupero.16:51

86' DI GREGORIO VOLA SU ZAPATA! Il numero 91 del Torino punta la porta e calcia dal limite dell'area. La deviazione di Caldirola allarga la conclusione del colombiano, comunque respinta in corner dal portiere del Monza.16:49

83' Terza sostituzione per il Torino. Finisce la partita di Adrien Tameze, al suo posto Matteo Lovato.16:46

83' Seconda sostituzione per il Torino. Esce Ricardo Rodríguez, entra Adam Masina.16:45

80' Corner a rientrare di Rodriguez e colpo di testa di Tameze, che non trova la porta.16:43

78' Palladino risistema i suoi con un 3-4-2: Izzo, Marì e Caldirola sono i tre centrali, Pereira e Zerbin i due esterni, con Gagliardini e Valentin Carboni in mezzo al campo e Mota che affianca Djuric in attacco.16:41

77' Quinta sostituzione per il Monza. Fuori Samuele Birindelli, dentro Alessio Zerbin.16:40

76' AMMONITO Luca Caldirola per un fallo ai danni di Vlasic.16:39

75' Conclusione da fuori di Ricci bloccata in due tempi da Di Gregorio.16:37

72' ESPULSO Matteo Pessina per somma di ammonizioni. Il secondo giallo arriva per un intervento in netto ritardo su Ricci.16:35

71' Pereira crossa in mezzo per Djuric, che manca l'impatto con il pallone per centimetri.16:34

70' Quarta sostituzione per il Monza. Richiamato in panchina Jean-Daniel Akpa Akpro, minuti per Luca Caldirola.16:33

70' Terza sostituzione per il Monza. Andrea Colpani lascia spazio a Valentín Carboni.16:32

69' GOL! TORINO-Monza 1-0! Rete di Antonio Sanabria! Trasformazione centrale del numero 9 granata, che spiazza Di Gregorio e porta in vantaggio la squadra di Juric.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Sanabria16:32

67' AMMONITO Matteo Pessina in occasione del rigore.16:30

67' CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! Trattenuta di Pessina ai danni di Ricci nell'area del Monza. Nessun dubbio per Aureliano, penalty per i granata.16:30

65' Gioco spezzettato in questa fase della ripresa.16:28

62' Prima sostituzione per il Torino. Finisce la partita di David Okereke, al suo posto Antonio Sanabria.16:27

61' Pronto un cambio anche in casa Torino.16:25

58' CHE OCCASIONE PER DJURIC! Mota crossa al centro dell'area per il numero 11, che prende il tempo a Buongiorno, ma di testa non riesce a indirizzare il pallone nella porta di Milinkovic-Savic.16:21

57' Con l'ingresso di Pereira, Birindelli si è spostato sulla corsia sinistra, con Mota davanti a lui.16:20

56' Seconda sostituzione per il Monza. Esce Andrea Carboni, entra Pedro Pereira.16:19

56' Prima sostituzione per il Monza. Fuori Daniel Maldini, dentro Dany Mota Carvalho.16:19

53' CI PROVA OKEREKE! Zapata allarga per il numero 21, che porta palla, entra in area e calcia con il destro sul secondo palo. Di Gregorio si distende e respinge.16:16

52' DOPPIA OCCASIONE PER IL TORINO! Calcio di punizione battuto verso l'interno dell'area da Rodriguez e colpo di testa di Buongiorno respinto da Di Gregorio. L'azione continua con Vlasic che si libera in area e calcia con il sinistro a incrociare, andando vicino al secondo palo.16:15

50' Altro cross sul secondo palo di Colpani, stavolta per Carboni, che gira di testa. Milinkovic-Savic blocca la conclusione.16:13

49' Ottima uscita bassa da parte di Di Gregorio, che chiude lo specchio a Zapata, bravo a mettere giù il pallone con il petto su un lancio profondo di Rodriguez.16:11

48' Colpani cerca Djuric con un cross sul secondo palo, ma Milinkovic-Savic capisce tutto in anticipo ed esce in presa alta.16:10

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Torino-Monza. Nessun cambio all'intervallo.16:08

Juric dovrà provare a cambiare qualcosa per aumentare la pericolosità offensiva del Torino, finora apparso un po' spento nei suoi uomini migliori: Zapata ha perso molti duelli con Izzo e Marì, Vlasic è stato molto limitato da una pressione a tutto campo di Akpa Akpro e Bellanova non è riuscito a sgasare come suo solito sulla destra. A ciò si aggiunge una prestazione insufficiente di Okereke, apparso fuori dal gioco granata. Il Monza, invece, è stato impeccabile in fase difensiva, mentre l'efficacia dei brianzoli è stata minore in fase offensiva, a causa di un accompagnamento troppo leggero di centrocampisti ed esterni difensivi.15:56

Quarantacinque minuti avari di emozioni e condizionati da un'attenzione tattica notevole quelli del primo tempo di Torino-Monza, in cui vanno registrare soltanto due occasioni, entrambe avute da Colpani. La prima arriva dopo tre minuti, quando il fantasista biancorosso rientra sul sinistro e chiude la conclusione sul primo palo, costringendo Milinkovic-Savic ad allungarsi per bloccare a terra. Il copione si ripete al 35': stavolta il tiro di Colpani è a giro sul secondo palo, ma viene reso ancor più pericoloso da una deviazione con il tacco di Ricci.17:16

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: TORINO-MONZA 0-0. Non si sblocca il match dell'Olimpico.15:48

44' Non ci sarà recupero.15:48

41' Quarantuno minuti difficili per Duvan Zapata, molto spesso raddoppiato dai centrocampisti del Monza.15:44

38' Colpani prova a chiudere un triangolo esterno con Birindelli, ma sbaglia il tocco di ritorno per l'ex Pisa e il pallone si perde sul fondo.15:41

35' OCCASIONE PER IL MONZA! Colpani riceve sulla destra, rientra sul sinistro e calcia a giro verso il secondo palo, ma la sua conclusione viene deviata da Ricci e finisce sul fondo di pochi centimetri.15:38

34' Il match fatica a decollare, visto che entrambe le squadre sono attentissime a non concedere spazi.15:37

31' Carboni crossa in area per Djuric, che gira al volo con il sinistro, ma non trova la porta.15:34

29' Proteste veementi da parte di Bellanova, che chiedeva un fallo laterale, assegnato invece al Monza.15:32

26' Ritmo basso in questa fase dalla partita.15:29

23' Colpani calcia di prima intenzione dal limite dell'area, trovando la deviazione in corner di Tameze.15:26

21' Momento di pressione offensiva del Torino. Il Monza si difende e prova a ripartire.15:24

18' Ottimo intervento difensivo di Izzo, bravissimo nel ribattere una conclusione di Zapata, che era riuscito a controllare un cross basso di Ricci e a girarsi per calciare con il sinistro.15:22

15' Match molto tattico in questo primo quarto d'ora. Ancora nessuna vera occasione da gol.15:18

12' Qualche errore tecnico in questo avvio di gara. Il campo è molto scivoloso per via della pioggia.15:15

9' Le due squadre difendono uomo a uomo a tutto campo, con Akpa Akpro che è incaricato di seguire Vlasic.15:12

6' Buon rientro difensivo di Maldini, che impedisce a Tameze di crossare dal fondo, mettendo il pallone in corner.15:09

3' Colpani sfida Rodriguez, rientra sul sinistro e calcia sul primo palo chiudendo la conclusione. Milinkovic-Savic si allunga e blocca a terra.15:06

2' Vlasic serve sulla corsa Bellanova, che crossa di prima dal fondo. Di Gregorio esce e allontana il pallone.15:05

CALCIO D'INIZIO! Comincia Torino-Monza. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.15:03

In corso il minuto di raccoglimento in memoria di Joe Barone, defunto direttore generale della Fiorentina.15:02

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Gianluca Aureliano darà il via al match.14:57

Cinque assenze, invece, in casa Monza, dove oltre allo squalificato Bondo, mancano anche Caprari, Gomez, Vignato e Bettella. Palladino conferma la difesa schierata nell'ultimo turno contro il Cagliari, mentre a centrocampo si rivede Gagliardini. La vera novità è la presenza dal primo minuto di Akpa Akpro in luogo di Mota, anche se la posizione dell'ex Lazio potrebbe essere anche più arretrata rispetto a quella occupata abitualmente dal portoghese. Conferme per Maldini e Colpani, mentre Djuric vince ancora una volta il ballottaggio con Colombo.14:56

Quattro indisponibili per Juric, che deve fare a meno di Schuurs e Djidji in difesa e di Ilic e Gineitis a centrocampo. Il tecnico croato cambia due terzi della difesa schierata a Udine, lasciando in panchina sia Vojvoda che Masina, sostituiti da Tameze e Rodriguez, con Lazaro alzato nella posizione di esterno sinistro. In mezzo al campo Linetty affianca Ricci, mentre in attacco viene confermato Okereke al fianco di Zapata, con Sanabria di nuovo in panchina.14:53

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Monza si schiera in campo con un 4-2-3-1: Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani, Maldini, Akpa Akpro; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Colombo, Pedro Lopes, Zerbin, Carboni, Mota, Colombo, Ferraris, Berretta, Kyriakopulos, Ciurria.14:51

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Torino si schiera in campo con un 3-4-1-2: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Okereke, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Masina, Lovato, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Kabic, Vojvoda, Savva.14:50

Motivazioni altissime anche per i biancorossi, che vincendo oggi si troverebbero in zona Europa a otto giornate dalla fine del campionato, visto che aggancerebbero il Napoli al settimo posto in classifica. La squadra di Raffaele Palladino ha subito una sola sconfitta nelle ultime otto partite (1-4 contro la Roma), nelle quali ha collezionato cinque vittorie e due pareggi. All'andata, la sfida tra Monza e Torino era finita in parità: 1-1 con i gol di Ilic e Colpani.14:49

È un match con vista sull'Europa quello dello Stadio Olimpico Grande Torino, dove si affrontano due squadre divise da un solo punto in classifica, con il Monza decimo a quota 42 e il Torino undicesimo con 41 punti. I granata vogliono il successo per scavalcare proprio i brianzoli e, almeno momentaneamente, anche Lazio e Fiorentina, per portarsi così a un solo punto di distanza dal Napoli, al settimo posto, al momento l'ultimo buono per qualificarsi alle coppe europee. La squadra di Ivan Juric è reduce da tre risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria a Udine ottenuta nell'ultimo turno.14:46

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Monza, gara valida per la 30^ giornata di Serie A.14:42