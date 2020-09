LIVE UDINESE - SPEZIA 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Dacia Arena

Città: Udine

Capienza: 25144 spettatori17:30

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Udinese e Spezia, incontro valevole per il recupero della prima giornata del campionato di Serie A.10:46

Alla Dacia Arena va in scena l'esordio casalingo dei bianconeri di Gotti a caccia di risposte dopo il passo falso di Verona del turno scorso; umore molto simile per lo Spezia che dopo il ko interno col Sassuolo cerca punti e prestazione nella prima trasferta della sua storia nella massima serie.16:49

Primo scontro in Serie A tra le due formazioni che invece si sono affrontate 15 volte tra Serie B, Prima Divisione e Coppa Italia. Bilancio di nove vittorie per lo Spezia, due pareggi e quattro vittorie dell'Udinese.11:22

Formazioni ufficiali e Udinese in campo col 3-5-2: Musso - Rodrigo Becao, De Maio, Samir - Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Zeegelaar - Lasagna, Okaka. A disposizione: Nicolas, Gasparini, Battistella, Micin, Prodl, Matos, Ouwejan, Forestieri, Nestorovski.17:06

Lo Spezia si schiera con un 4-3-3: Zoet - Ferrer, Chabot, Terzi, Ramos - Deiola, Ricci, Maggiore - Verde, Galabinov, Gyasi. A disposizione: Rafael, Krapikas, Piccoli, Marchizza, Pobega, Agoume, Erlic, Mora, Sala, Bartolomei, Agudelo, Farias.17:09

Gotti conferma il tandem d'attacco formato da Lasagna-Okaka mentre l'unica novità di formazione rispetto all'undici di Verona è rappresentata dal giovane Palumbo al posto di Arslan. In difesa solita linea a tre a protezione di Musso guidata da De Maio.18:01

Sei cambi di formazione per Italiano rispetto alla sconfitta interna maturata col Sassuolo al debutto. Profondamente rinnovata la difesa dove rientrano Ferrer, Chabot e Terzi al fianco di Ramos. Nel terzetto di centrocampo torna Maggiore dalla squalifica mentre nel tridente ai lati di Galabinov spazio per Verde e Gyasi.17:39

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Prontera.17:53

Inizia il match! Primo pallone giocato dallo Spezia.18:02

3' Parte subito forte lo Spezia che trova il gol del vantaggio con Ricci sugli sviluppi di un corner. Prontera annulla grazie all'ausilio del VAR per una posizione di fuorigioco.18:06

5' Possesso palla dei padroni di casa che cercano di scuotersi dopo un avvio comunque complicato.18:07

7' Pressing molto offensivo dello Spezia che non permette una facile circolazione di palla ai padroni di casa, in difficoltà in questi primi minuti.18:09

9' Cross di Palumbo su cui si oppone la difesa ospite che riparte tramite un possesso piuttosto prolungato.18:11

11' Rimessa guadagnata in zona offensiva dal giovane Palumbo che riceve i primi applausi dal pubblico di casa.18:13

13' Prende possesso del centrocampo la squadra di Gotti che tuttavia fatica a trovare spazi tra le linee.18:14

14' Duello tra Ter Avest e Ramos che premia l'esterno di casa. Successivo cross in area che termina però tra le braccia di Zoet.18:15

15' Lancio di De Paul per Okaka che non trova l'impatto con la sfera. Pallone ancora una volta recuperato dall'estremo difensore ospite.18:16

17' Maggiore scappa sulla sinistra e crossa a centro area per Verde che prova una difficile conclusione al volo. Allontana la difesa friulana.18:18

19' Dopo un buon avvio, piccolo momento di difficoltà dello Spezia che fatica a gestire palla e alzare il baricentro.18:21

22' Errore di Ricci che non si intende con Galabinov e calcia direttamente oltre la linea di fondo. Poche occasioni degne di nota in questa prima metà di frazione.18:23

24' Occasione Udinese! Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Samir guadagna il fondo e crossa a centro area ma Okaka, favorito dalla deviazione di Zoet, non trova la porta.18:25

26' Ritmo piuttosto basso alla Dacia Arena con Italiano che chiede ai suoi una circolazione di palla più veloce ed efficace.18:27

28' Rete annullata a Lasagna che conclude da posizione di fuorigioco una bella azione dei friulani propiziata da De Paul ed Okaka.18:30

29' GOL! Udinese-SPEZIA 0-1! Rete di Galabinov. Cross dal fondo di Gyasi per Galabinov che con un preciso colpo di testa ravvicinato batte Musso e porta in vantaggio lo Spezia.



31' Momento complicato per i padroni di casa che non trovano le chiavi tattiche per impensierire la retroguardia ligure.18:34

34' Combinazione al limite dell'area tra Maggiore e Galabinov che per poco non libera Gyasi davanti a Musso. Rimane però in possesso palla lo Spezia.18:35

36' Galabinov allarga per Deiola che controlla in area e calcia verso il secondo palo. Pallone alto sopra la traversa.18:39

38' Cartellino giallo per Terzi, autore di un intervento falloso ai danni di Lasagna.18:39

40' Azione insistita dell'Udinese che però spreca tutto con un passaggio impreciso di Zeegelaar al limite dell'area di rigore.18:41

42' Ci avviciniamo al termine del primo tempo con lo Spezia in vantaggio grazie alla seconda rete in campionato di Galabinov.18:42

43' De Paul imbuca per Lasagna che controlla in area e cerca la conclusione sul secondo palo. Scivolata provvidenziale di Chabot che intercetta e salva i suoi.18:45

45' Due minuti di recupero.18:45

45'+2' Calcio di punizione guadagnato da De Paul in zona mediana. Ultima chance per i friulani prima del duplice fischio di Prontera.18:48

45'+3' Finisce il primo tempo, Udinese-Spezia 0-1.18:48

Una rete di Galabinov decide la prima frazione della Dacia Arena. Partita ben giocata dagli ospiti che gestiscono palla con personalità e oltre la rete creano diverse situazioni interessanti mentre l'Udinese costruisce poco e fatica a prendere in mano il pallino del gioco.18:58

Poche note positive per Gotti che cercherà nuove soluzioni per sviluppare una manovra più veloce ed efficace e far emergere le qualità di De Paul e del tandem offensivo; tutto il contrario in casa Spezia con Italiano sicuramente soddisfatto e fiducioso per una ripresa che potrebbe esaltare la velocità di Gyasi in campo aperto.18:59

45' Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dall'Udinese.19:03

46' Nessun cambio per i due tecnici durante l'intervallo.19:03

48' Buon avvio di secondo tempo dei friulani che costringono i ragazzi di Italiano nella propria metà campo.19:06

49' Problemi per Ramos che rimane a terra dopo un contrasto in area. Sembra comunque poter proseguire il terzino ospite.19:07

51' Azione prolungata di Zeegelaar che non si accontenta del corner e opera un cross basso a centro area. Allontana la difesa e poi è bravo Galabinov a conquistare un calcio di punizione.19:09

52' Primo cambio nello Spezia, entra Bartolomei ed esce un claudicante Deiola.19:10

54' Poco movimento senza palla nel centrocampo dei friulani che fatica nell'accompagnare le punte ma anche nell'interdizione.19:15

56' Sostituzione nell'Udinese, entra Forestieri ed esce Palumbo.19:14

58' Cross di Zeegelaar che Ferrer devia in calcio d'angolo. Nel frattempo rimane a terra Verde. costretto a ricorrere alle cure dello staff medico.19:16

60' Dopo un buon avvio perde un pò di velocità la manovra dell'Udinese che come conseguenza permette allo Spezia di rialzare il baricentro.19:19

62' Problema muscolare per Zoet che non sembra in grado di proseguire. SI scalda l'ex Cagliari Rafael19:21

64' Sostituzione nello Spezia, entra Rafael ed esce Zoet.19:21

64' Cambio nell'Udinese, dentro Ouwejan al posto di Zeegelaar.19:22

64' Sostituzione nell'Udinese, entra Nestorovski per Okaka.19:24

65' Occasione Udinese! Lasagna sfonda centralmente ma arrivato a tu per tu con Rafael calcia centralmente consentendo la deviazione al portiere brasiliano.19:26

65' Secondo cartellino giallo e conseguente rosso per Terzi, autore di un intervento falloso ai danni di Forestieri.19:23

67' Sostituzione nello Spezia, entra Farias ed esce Verde.19:24

67' Cambio nello Spezia, entra Pobega al posto di Maggiore.19:25

67' Sostituzione nello Spezia, spazio per Erlic al posto di Gyasi.19:25