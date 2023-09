Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo incontro di Serie A!22:44

Dopo un primo tempo intenso, l'Inter azzanna la partita nella ripresa nel segno del suo bomber. Lautaro entra al 54' e ci mette otto minuti per sbloccare il risultato con tocco sotto sull'assist di Thuram. L'argentino concede il bis con una girata al volo sul cross di Barella, e realizza il terzo gol della sua serata grazie al rigore procurato ancora da Thuram. Nel finale, il 10 nerazzurro cala anche il poker battendo Ochoa sul suggerimento dalla sinistra di Carlos Augusto. Sesta vittoria su sette partite per l'Inter di Inzaghi, continua la serie negativa per la Salernitana di Sousa22:43

Lautaro Martinez è il primo calciatore della storia della Serie A a realizzare quattro reti entrando dalla panchina, che serata per il numero 10 nerazzurro!22:39

90'+2' CALA IL SIPARIO ALL'ARECHI! Un super Lautaro regala tre punti all'Inter!22:36

90' Due minuti di recupero22:34

89' GOL! Salernitana-INTER 0-4! Ancora lui, ancora Lautaro Martinez! Poker incredibile del bomber nerazzurro che converte in rete il cross basso di Carlos Augusto!



86' Doppio cambio nella Salernitana, escono Daniliuc e Dia, dentro Tchaouna e Pirola22:30

86' Esce Barella nell'Inter, dentro Agoumé22:29

85' GOL! Salernitana-INTER 0-3! Gol di Lautaro Martinez! Tripletta per il 10 argentino che batte Ochoa dagli undici metri con la soluzione centrale!



84' RIGORE PER L'INTER! Thuram aggira Lovato che lo atterra, Abisso non ha dubbi e assegna il penalty!22:27

82' Cross di Barella per Thuram, non riesce ad arrivarci di testa l'attaccante francese22:26

79' Nella Salernitana invece dentro Maggiore e Stewart al posto di Bohinen e Jovane Cabral22:23

79' Inzgahi richiama Dumfries, entra Darmian al suo posto22:22

79' Sostituzione Jovane Eduardo Borges Cabral Trivante Vincent Stewart22:22

77' GOL! Salernitana-INTER 0-2! Gol di Lautaro Martinez! Altro gran gol dell'argentino, cross di Barella dalla destra e destro al volo del Toro che piega le mani ad Ochoa!



76' Lautaro! Si prepara benissimo alla conclusione ma scivola sul più bello regalando il pallone a Ochoa22:20

73' Cross del neo entrato Mazzocchi che non trova Cabral, palla sul fondo22:16

71' Primo cambio in casa Salernitana, Mazzocchi entra al posto di Martegani22:14

69' Gyomber abbatte Lautaro lanciato a rete! Abisso opta per il giallo, proteste nerazzurre che volevano il cartellino rosso22:13

66' Aveva segnato Legowski su un assist al bacio di Martegani, ma Abisso annulla per fuorigioco dopo la segnalazione dalla sala Var22:11

62' GOL! Salernitana-INTER 0-1! Gol di Lautaro Martinez! Ripartenza letale dei nerazzurri, cross basso di Thuram per l'argentino che con un delizioso tocco sotto batte Ochoa!



60' Cartellino giallo per Jovane Cabral, fallo in ritardo su Barella22:03

58' Si è anche infortunato il centrocampista della Salernitana nell'ultimo intervento, colpo alla spalla per lui ma che non dovrebbe impedirgli di continuare il match22:01

57' Kastanos prezioso anche in fase difensiva, bravo a intercettare il passaggio in mezzo di Carlos Augusto per Martinez22:01

54' Triplo cambio nell'Inter: entrano Lautaro Martinez, Asslani e Mhikitaryan al posto di Sanchez, Cahlanoglu e Klaassen21:58

51' Legowski prova la soluzione dai 35 metri, sfera lontanissima dalla porta di Sommer21:54

50' Recupero di Barella su Dia, ritmi subito alti anche in questa ripresa21:53

47' Tiro da lontano di Kastanos, blocca senza problemi Sommer21:50

46' SI RIPARTE!21:49

Si è visto poco Boulaye Dia, il centravanti della Salernitana è tornato oggi dal 1' minuto dopo settimane di polemiche e problemi fisici21:35

Partita viva all'Arechi! Ritmi molto alti in questi primi 45 minuti in cui l'Inter domina inizialmente andando vicina a più riprese alla rete del vantaggio con Thuram e Sanchez. La Salernitana cresce gradualmente nella seconda parte del primo tempo, Jovane Cabral e Kastanos mettono i brividi a Sommer ma il risultato resta bloccato sullo 0-0.21:35

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre al riposo sullo 0-0!21:32

45' Un minuto di recupero21:30

43' CABRAL! Mancino potente sul primo palo alto di poco!21:29

42' Cross di Dumfries per Thuram, contrasto ad alta quota tra il francese e Gyomber con Abisso che sanziona un'irregolarità in attacco21:28

39' Azione confusa dell'Inter che con Klaassen e Cahlanoglu in rapida successione non riesce a concludere verso la porta di Ochoa21:25

38' Klassen! Il suo tiro viene respinto dal muro granata21:24

37' Cross basso di Dia a cercare sul secondo palo Bradaric, chiude la difesa dell'Inter21:23

34' Sanchez in girata viene murato da un difensore della Salernitana, torna a spingere l'Inter21:20

30' KASTANOS! Sinistro pericolosissimo a incrociare, palla che sfiora il palo!21:16

28' Dumfries prova a premiare l'inserimento di Cahlanoglu, suggerimento troppo lungo che si perde sul fondo21:14

26' Tiro di Kastanos dal vertice dell'area dopo un buono spunto di Martegani, pallone sporcato in calcio d'angolo21:12

25' Giallo per Cahlanoglu, intervento molto duro su Legowski21:10

23' Doppio tentativo di Jovane Cabral! Il primo tiro di potenza viene respinto da Pavard, il secondo di precisione termina non di molto a lato21:09

21' Potenziale occasione non sfruttata dalla Salernitana, Dia non riesce a controllare bene al limite dell'area e il suo tentativo di conclusione viene smorzato sul nascere21:07

17' Contrasto in area tra Thuram e Gyomber, non c'è nulla per Abisso21:03

16' Non riesce a risalire il campo la Salernitana, Inter al momento in totale controllo del match21:01

12' Nulla di fatto dalla bandierina, ma continua la pressione asfissiante dei nerazzurri20:58

11' THURAM! Colpo di testa a lato di pochissimo! Ma c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo20:57

10' Altra occasione per l'Inter! Sanchez spalle alla porta appoggia sulla destra per Dumfries che di prima intenzione manda fuori di poco!20:56

8' Cross di Dumfries dalla destra, Thuram va a staccare sul secondo palo ma commette fallo di Gyomber20:54

7' Sanchez! Servito da Carlos Augusto, il cileno colpisce a botta sicura mandando alto!20:52

6' PARATONA DI OCHOA! Thuram impatta quasi di spalla sulla punizione di Cahlanoglu, si supera il portiere messicano alzando sopra la traversa!20:52

3' La Salernitana risponde con la punizione di Kastanos, pallone che si infrange sulla barriera20:49

1' È dei nerazzurri il primo tiro dell'incontro, ci ha provato Thuram da fuori area, nessun problema per Ochoa20:47

SI PARTE! È iniziata Salernitana-Inter!20:46

Squadre in campo all'Arechi, pochi minuti ormai ci separano dal calcio d'inizio!20:44

Le scelte di Inzaghi: massiccio turnover per il tecnico nerazzurro in vista della Champions League. Riposano Bastoni, Dimarco, Mhikitaryan e Lautaro, mentre è out causa infortunio Frattesi. Davanti spazio alla coppia inedita formata da Sanchez e Thuram, esordio dal 1' per Klaassen a centrocampo. In difesa Pavard vince il ballottaggio con Darmian19:48

Le scelte di Sousa: senza la pesante assenza di Candreva, la Salernitana si affida alla coppia formata da Dia e Jovane in avanti. Rifiata Mazzocchi, c'è Kastanos a destra con Bradaric a sinistra, mentre in mezzo giocano Bohinen e Legowski20:45

FORMAZIONI UFFICIALI: l'Inter risponde con un 3-5-2: Sommer - Pavard, De Vrij, Acerbi - Dumfries, Barella, Cahlanoglu, Klaassen, Carlos Augusto - Thuram, Sanchez19:48

FORMAZIONI UFFICIALI: la Salernitana si schiera con un 3-5-2: Ochoa - Daniliuc, Gyomber, Lovato - Kastanos, Bohinen, Legowski, Martegani, Bradaric - Jovane, Dia20:43

La direzione di gara è affidata a Rosario Abisso di Palermo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Garzelli e dal quarto ufficiale Manganiello. Al Var ci saranno invece Irrati e Serra18:37

Nella sfida della stagione, la Salernitana riuscì ad agguantare il pareggio in extremis grazie al gol dell'ex di Candreva, il cui cross si insaccò alle spalle di un colpevole Onana. Per i nerazzurri aveva aperto le marcature Gosens nel corso del primo tempo18:35

L'Inter era invece a punteggio pieno prima dell'inattesa sconfitta interna contro il Sassuolo. I nerazzurri hanno battuto nell'ordine Monza, Cagliari, Fiorentina, Milan ed Empoli e arrivano all'Arechi con l'obiettivo di riprendere la marcia verso lo Scudetto18:34

Partenza in salita per i granata di Paulo Sousa, che è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Fino a qui infatti, tre pareggi e tre sconfitte per la compagine campana, l'ultima delle quali nell'ultimo turno infrasettimanale disputato contro l'Empoli al Castellani18:29

Benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Inter, partita valida per la 7' giornata del campionato di Serie A!18:25