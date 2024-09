Buonasera e benvenuti allo stadio Tardini. Fischio d'inizio alle ore 20:45 per Parma-Cagliari, match valido per la 6ª giornata di Serie A. 19:58

Solo una vittoria, importante, nelle prime 5 giornate di campionato per il Parma. Dopo i primi 3 punti strappati in casa contro il Milan, la squadra di Pecchia ha collezionato due sconfitte consecutive e un pareggio con il Lecce. L'obiettivo è tornare a vincere.19:51

Avvio di campionato difficile per il Cagliari che attualmente occupa l'ultima posizione in classifica. Solo 2 punti conquistati nelle prime 5 partite e neanche una rete realizzata nelle ultime 3. L'allenatore Davide Nicola alla vigilia ha analizzato il momento così: "Siamo una squadra che si deve salvare, le sconfitte ci stanno per chi fa questo cammino. La strada è giusta ma sappiamo di dover migliorare".19:55