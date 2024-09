Pagelle di Parma-Cagliari 2-3: Man ed Hernani non bastano. Zortea, Marin e Piccoli danno i 3 punti a Nicola

Prima gioia per i rossoblù ma che fatica. Rimontati due volte i sardi trovano la vittoria solamente nel finale.

Accade di tutto in questo sensazionale posticipo della sesta giornata di campionato. Alla fine tra Parma e Cagliari finisce 3-2 in favore dei rossoblù che hanno trovato così la prima vittoria stagionale. Gli ospiti si portano due volte in vantaggio con Zortea e Marin ma in entrambi i casi vengono raggiunti prima da Man e poi da Hernani su rigore. Nel finale un attimo di distrazione costa caro al team di Pecchia con Piccoli che li prontamente li punisce.

Le scelte di Pecchia e Nicola

Il Parma mette in campo la stessa formazione dell’ultimo turno con due sole eccezioni. Valeri è recuperato e prende il posto di Coulibaly mentre Sohm non è al meglio e lascia spazio ad Hainaut. Il Cagliari, invece, ha toppato nettamente l’avvio di stagione così Nicola mette in pratica una vera e propria rivoluzione. La difesa è a 3 ma c’è Viola trequartista alle spalle delle due punte Piccoli e Luvumbo. Mediana robusta con Adopo e Makoumbou.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Zortea dà la carica ai rossoblù

I rossoblù partono forte nei primi minuti e trovano anche il gol. Quello di Yerri Mina non è però valido causa fuorigioco. Allora ci pensa Zortea al 34’esimo con un colpo di testa che sfrutta alla perfezione il cross di Luvumbo per l’1-0 dei sardi. Il Parma perde tanti palloni a metà campo e dopo fa fatica a coprirlo. Così Piccoli sfiora immediatamente il raddoppio. La reazione emiliana è sterile.

Un folle secondo tempo consegna i 3 punti al Cagliari

Pecchia prova a rianimare la sua squadra attraverso i campi. Proprio da una giocata di Coulibaly, entrato al posto di Valeri, nasce l’assist per l’1-1 del solito Man. L’aspetto mentale nel calcio è determinante: le gambe dei padroni di casa sembrano girare a tutt’altra velocità. Così il match diventa complicato per il Cagliari.

Serve una contromossa e anche Nicola la trova dalla panchina. Entra Marin e scarica un tiro all’incrocio dei pali sul quale nulla può Suzuki. A 5 minuti dalla fine, però, un errore di Palomino consente al Parma di procurarsi un calcio di rigore. Lo trasforma Hernani per il 2-2. Tutto finito? Neanche per sogno perché subito dopo Piccoli riporta ancora una volta avanti il Cagliari e stavolta definitivamente.

Top e flop del Parma

Man 7 Primo tempo sonnecchioso poi sale in cattedra.

Primo tempo sonnecchioso poi sale in cattedra. Coulibaly 6,5 Entra, si becca un giallo e fa nascere il gol del momentaneo 1-1.

Entra, si becca un giallo e fa nascere il gol del momentaneo 1-1. Hernani 6 Non una gran partita ma trova comunque il modo di mettere il suo nome sul tabellino.

Non una gran partita ma trova comunque il modo di mettere il suo nome sul tabellino. Delprato 5 Dal suo lato sfonda il Cagliari. Nella ripresa va a fare il centrale quando entra Sohm. Molto anche i compagni di reparto comunque.

Dal suo lato sfonda il Cagliari. Nella ripresa va a fare il centrale quando entra Sohm. Molto anche i compagni di reparto comunque. Bernabé 5,5 Tante palle perse a centrocampo. Le difficoltà iniziali dei ducali nascono proprio dalla sua scarsa lucidità.

Top e flop del Cagliari