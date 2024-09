Che partita allo stadio Tardini! Due gol annullati per fuorigioco, 5 reti totali e tanto altro. Partito molto aggressivo il Cagliari che ha messo in difficoltà gli avversari nel primo tempo. L'ha sbloccata Zortea di testa, poi nella ripresa i cambi hanno fatto la differenza. Coulibaly, appena entrato, serve il compagno Man per l'1 a 1, poi per il Cagliari entra Marin che dopo 1 minuto realizza una rete strepitosa all'incrocio dei pali. Al posto di Mina entra Palomino che stende in area Charpentier: dal dischetto non sbaglia Hernani. Neanche il tempo di festeggiare che Piccoli di potenza chiude il match 3 a 2 per il Cagliari!

Prima vittoria stagionale per il Cagliari in Serie A, che finalmente esce dalla zona bassa della classifica portandosi in quintultima posizione. Ennesimo risultato negativo invece del Parma che dopo due sconfitte consecutive e un pareggio allunga il trend senza vittorie. Sono ben 12 i gol subiti.

Il derby emiliano sarà protagonista domenica 6 ottobre: alle ore 15:00 allo stadio Dall’Ara ci sarà la sfida tra Bologna e Parma, con i rossoblù reduci dall’impegno ad Anfield di Champions League. Trasferta complicata per il Cagliari che affronterà la Juventus a Torino.