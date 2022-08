Alla Dacia Arena va in scena la sfida tra Udinese e Fiorentina, valevole per questo primo infrasettimanale di Serie A, quarta giornata del massimo campionato italiano.17:48

La squadra di casa arriva a questa sfida a quota quattro punti in classifica, uno in meno dei viola, reduci dal pareggio con il Napoli.17:50

La formazione della FIORENTINA: 4-3-3 classico per Italiano che opta per Terracciano - Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic - Maleh, Mandragora, Barak - Kouamè, Cabral, Saponara. A disposizione: Gollini, Cerofolini, Dodó, Biraghi, Milenkovic, Jovic, Ikonè, Ranieri, Benassi, Sottil, Amrabat, Bianco, Nastasic, Igor.17:53

Sottil rispetto alla formazione vittoriosa con il Monza schiera Bijol al centro della difesa, confermato Pereyra da quinto e la coppia Beto - Deulofeu in attacco.17:54

Italiano punta su Kouamè e Saponara a sostegno di Cabral, forte turn over anche a centrocampo con conferma solo per Barak. Riposo anche per Milenkovic e Biraghi.17:56