Benvenuti alla diretta di Lecce-Cagliari, gara valida per il 3° turno di Serie A. 08:33

Il match del ''Via del Mare'' oppone i padroni di casa, ancora fermi a 0 punti, agli ospiti, a quota 2 frutto di due pareggi. 08:35

Nell'ultimo turno, i salentini sono stati sconfitti dall'Inter in trasferta mentre gli isolani hanno pareggiato contro il Como tra le mura amiche. 08:40

Gotti sostituisce Gendrey (ceduto all'Hoffenheim) con Guilbert mentre sulla trequarti spazio a Oudin con Dorgu e Banda a sostegno di Krstovic; in panchina Rebic. Nicola conferma lo schieramento di lunedì scorso: in attacco il tandem Piccoli-Luvumbo, sulle corsie esterne agiranno Azzi e Augello. 18:15

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 18:16

Squadre in campo agli ordini di Fabbri: padroni di casa in maglia giallorossa, ospiti in completo bianco. 18:27