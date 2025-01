SUSLOV! Va direttamente in porta lo slovacco sulla punizione, Sava vola e mette in corner!22:10

Altra buona chance per i gialloblù. Bradaric recupera sulla sinistra, palla al centro dove Tengstedt fa da sponda per Serdar. Il tiro del tedesco termina alto22:07

SI DIVORA ANCORA IL VANTAGGIO L'UDINESE! Ehizibue si incunea in area dalla destra, grande intervento in copertura di Coppola. Il pallone, in seguito ad un rimpallo, resta al centro dell'area dove arriva Kamara che spara incredibilmente alto!21:59

Punizione troppo sul portiere messa in mezzo da Thauvin, nessun problema per Montipò21:24

Lovric verticalizza per Lucca, bravo Coppola in chiusura20:55

Squadre in campo al Bentegodi, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!20:42

Girone d'andata molto positivo per l'Udinese di Runjaic, che comunque vada stasera conserverà il nono posto in classifica. I friulani non perdono in trasferta dallo scorso 10 novembre a Bergamo e hanno conquistato 7 punti nelle ultime quattro gare di campionato19:37