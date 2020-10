Al Tardini tutto pronto per Parma-Verona, terza giornata di Serie A.14:01

I ducali, in cantiere aperto e ancora a secco di punti, affrontano l'Hellas a punteggio pieno, grazie al successo a tavolino contro la Roma e la vittoria sull'Udinese.14:04

3-4-1-2 per il Verona: Silvestri - Cetin, Gunter, Lovato - Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco - Barak, Zaccagni - Favilli. A disp.: Berardi, Pandur, Dawidowicz, Lucas, Udogie, Lazovic, Colley, Terracciano, Ruegg, Salcedo.14:10

Out Di Carmine, fiducia a Favilli reduce dal primo gol in Serie A. Juric fa esordire Ilic in mediana, confermando i restanti nove undicesimi.14:11