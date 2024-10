Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:43

90'+4' FINISCE QUI! Il Verona batte il Venezia in rimonta!22:39

90'+3' Giallo per Magnani, duro fallo a centrocampo22:38

90'+2' BRIVIDO IN AREA DEL VERONA! Magnani svirgola su un cross dalla destra, Montipò respinge!22:37

90' Quattro minuti di recupero22:34

89' Quinto cambio nel Verona: esce Ghilardi, entra Okou22:33

89' Quarto cambio nel Verona: esce Tengstedt, entra Coppola 22:33

85' Quarto cambio Venezia: esce Sverko, entra Raimondo22:29

81' GOL! VERONA-Venezia 2-1! Autogol di Joronen! Colpo di testa sul secondo palo di Kastanos che impatta sul portiere del Venezia e porta avanti il Verona!



80' Verona pericoloso! Grande imbucata di Kastanos per Tengstedt, il suo tiro cross viene respinto quasi sulla linea da un difensore!22:26

79' Terzo cambio Verona: esce Duda, entra Dani Silva22:23

79' Secondo cambio Verona: esce Livramento, entra Sarr 22:23

76' Cartellino Giallo per Duda22:24

76' Grandissimo ripiegamento e salvataggio di Kastanos che anticipa Zampano pronto alla battuta a rete22:20

73' Quarto cambio Venezia: esce Oristanio, entra Yeboah22:17

73' Terzo cambio Venezia: esce Pohjanpalo, entra Gytkjaer 22:17

70' LIVRAMENTO! Servito da Kastanos al vertice dell'area prova il tiro a giro sul secondo palo! Palla fuori di poco!22:15

68' DUDA! Occasione per il Verona, lo slovacco si aggiusta il pallone al limite dell'area e chiama Joronen al tuffo per deviare in corner!22:13

67' Tentativo immediato di Kastanos che impatta di testa su corner, palla a lato22:11

65' Primo cambio nel Verona: esce Mosquera, entra Kastanos22:10

65' Sverko stacca sul corner di Nicolussi Caviglia, palla alta22:09

64' Cross basso velenoso di Zampano, si rifugia in angolo il Verona22:08

61' Secondo cambio nel Venezia: esce Doumbia, entra Ellertsson22:07

61' Primo cambio nel Venezia: esce Haps, entra Zampano 22:06

61' Sempre da lontano Busio, anche in questo caso tiro altissimo22:05

60' La ripresa è iniziata con ritmi decisamente più bassi rispetto ai primi dieci minuti del primo tempo22:04

59' Iniziativa di Sverko che prende la mira da fuori dopo un uno due sulla trequarti, conclusione velleitaria22:03

56' Ancora Busio ci prova da fuori area al volo, stavolta la sua conclusione termina alle stelle22:00

53' Cartellino giallo per Zanetti, tecnico del Verona, punito da Guida per proteste21:57

52' MAGNANI! Colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo alto di poco!21:56

50' Busio dal limite! Montipò si distende sul tiro a giro del numero 6 del Venezia!21:54

48' Oristanio appoggia al limite per Nicolussi Caviglia, il tiro dell'ex Juve termina alto21:52

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio nelle due formazioni!21:49

Una bella partita al Bentegodi, soprattutto nei primi venti minuti. Il Venezia sblocca subito la contesa con il colpo di testa ravvicinato di Oristanio sugli sviluppi di un corner, immediato il pareggio dei gialloblù con il colpo al volo di Tengstedt su assist aereo di Mosquera. I ritmi sono andati calando, male le fasi difensive di entrambe le squadre che hanno concesso diverse occasioni. A tra poco per i secondi 45 minuti!21:35

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! 1-1 al 45' tra Verona e Venezia!21:33

45' Un minuto di recupero21:32

44' Ci prova il Verona: cross di Tchatchoua, sponda di Livramento per il tiro di Duda che Tengstedt non riesce a deviare in fondo al sacco21:31

39' Prova lo stacco Magnani sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, il centrale gialloblù colpisce con la schiena e la sfera termina innocua sopra alla traversa21:25

37' Contropiede sprecato dal Verona, Tchatchoua dopo il corner del Venezia parte in solitaria sulla destra ma il suo cross non trova compagni in mezzo all'area21:23

36' Ci prova ancora Oristanio dopo la percussione di Busio, il suo tiro viene deviato in angolo21:22

33' Uscita di Joronen sul cross di Lazovic, che aveva visto l'inserimento a fari spenti di Livramento21:20

30' Coast to coast di Mosquera che dalla sua area arriva in contropiede quasi da Joronen ma viene fermato sul più bello21:18

28' Punizione calciata direttamente in porta da Oristanio dal lato corto dell'area, Livramento in barriera devia in angolo21:15

26' ALTRO GOL DIVORATO DAL VENEZIA! Pohjanpalo non arriva sul cross di Candela, il pallone resta nei pressi dell'area piccola e Doumbia calcia altissimo a botta sicura!21:13

24' Buona chiusura del giovane Ghilardi, classe 2003, su Oristanio all'ingresso dell'area di rigore21:10

21' Ammonito Bradaric per una trattenuta a centrocampo21:08

20' Mosquera! Di testa va vicino al bersaglio sul corner di Duda ma la palla, sporcata, termina di poco sul fondo!21:06

18' OCCASIONE VENEZIA! Cross profondo dalla destra, Haps dalla parte opposta tutto solo ciabatta malamente il pallone mandando a lato!21:04

15' Bradaric ci prova dalla distanza dopo un tiro di Mosquera intercettato, blocca in sicurezza Joronen21:02

13' È una partita bellissima al Bentegodi, adesso è il Verona a spingere supportato dal suo pubblico!21:00

10' ANCORA VERONA VICINO AL GOL! Cross basso dalla sinistra, sempre Tengstedt ci prova di prima mandando di poco a lato con una deviazione!20:58

9' GOL! VERONA-Venezia 1-1! Gol di Tengstedt! Sugli sviluppi di un corner respinto, la palla viene rimessa in mezzo e allungata da Mosquera , Tengstedt al volo batte Joronen e riporta la gara in parità!



7' Che partenza al Bentegodi! Verona subito vicino al pari dopo aver incassato la rete dello svantaggio20:54

5' OCCASIONE VERONA! Cross di Bradaric dalla sinistra, grande inserimento di Lazovic che di testa sfiora il palo!20:52

2' GOL! Verona-VENEZIA 0-1! Gol di Oristanio! Angolo battuto dalla sinistra da Nicolussi Caviglia, troppo morbida la difesa gialloblù che si perde l'inserimento di Oristanio. L'ex Cagliari di testa fa 1-0 da distanza ravvicinata!



1' Subito in avanti il Venezia che guadagna il primo corner dell'incontro20:48

SI PARTE! È iniziata Verona-Venezia, degli ospiti il primo possesso!20:47

Squadre in campo al Bentegodi, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!20:41

Le scelte di Di Francesco: il tecnico del Venezia propone ancora una volta la difesa a tre con Sverko, Svoboda e Idzes, con Candela che scala sulla destra al posto di Zampano. Al centro gioca Doumbia in coppia con Nicolussi Caviglia, sempre Haps sulla sinistra con il collaudato duo Busio - Oristanio alle spalle di Pohjanpalo20:06

Le scelte di Zanetti: sorprende il tecnico vicentino, che decide di schierare insieme Tengstedt e Mosquera per quello che può essere un 4-4-2. In difesa la novità è il giovane Ghilardi, all'esordio in Serie A dal 1' al posto dello squalificato Dawidowicz. Fuori per squalifica anche Suslov, ci sono Lazovic e Livramento sulla fasce con Duda e Belahyane in mezzo. Tchatchoua e Bradaric i terzini20:03

FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA: gli ospiti rispondono con un 3-4-2-1: Joronen - Sverko, Svoboda, Idzes - Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Haps - Oristanio, Busio - Pohjanpalo20:01

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i padroni di casa si schierano con un 4-4-2: Montipò - Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric - Livramento, Duda, Belahyane, Lazovic - Mosquera, Tengstedt19:59

Sfida particolare per i due allenatori, entrambi ex della sfida. Paolo Zanetti guidò il Venezia dal 2020 al 2022 conducendo i lagunari alla promozione e affrontando la stagione del ritorno in Serie A, culminata con l'esonero a fine aprile e la successiva retrocessione. Esperienza decisamente più breve quella di Di Francesco a Verona, scelto come post Ivan Juric nel 2021 ed esonerato dopo tre sconfitte nelle prime tre gare di campionato 18:47

Guida di Torre Annunziata è il direttore di gara per la sfida di questa sera. Il fischietto campano sarà coadiuvato da Colarossi e Tolfo e dal quarto ufficiale Scatena. Al Var ci sono invece Meraviglia e Sozza18:44

Il Venezia è stato sconfitto in rimonta all'Olimpico domenica scorsa dopo una prestazione comunque positiva. La squadra di Di Francesco stazione attualmente al penultimo posto, con una vittoria e un pareggio in sei uscite, e per questo motivo anche per i lagunari la gara di stasera è di fondamentale importanza 18:42

Serve una scossa in casa Verona dopo tre sconfitte consecutive, due delle quali arrivate in inferiorità numerica. I gialloblù, dopo la partenza sprint con 6 punti nelle prime tre gare, si trovano adesso in un momento di difficoltà e quella di stasera è la classica partita da non sbagliare18:38