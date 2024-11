Dal Tardini è tutto, grazie per aver seguito con noi Parma-Genoa. Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!20:27

90'+5' Fine partita! Parma-Genoa 0-1! Decisiva la rete di Pinamonti.20:26

90'+4' Ancora Parma! Che brivido per il Genoa! Leali non trattiene sul finale il pallone, poi in due tempi riesce nella parata. 20:25

90'+3' Occasione Parma! Matturro scivola e perde un pallone che finisce dalle parti di Benedyczak. La sua conclusione in diagonale finisce fuori di poco!!20:24

90'+2' Calcio di punizione del Parma battuto sul secondo palo, Balogh non ci arriva e la palla rotola sul fondo. 20:22

90'+2' Fallo di Mario Barwuah Balotelli al limite dell'area. L'attaccane prende anche il giallo.20:22

90' Segnalati quattro minuti di recupero. 20:21

87' Girata e conclusione di Pinamonti il cui tiro termina alto. 20:18

86' Fuori Milan Badelj per Patrizio Masini.20:16

86' 1701 giorni dopo l'ultima volta Mario Balotelli torna in Serie A! Fuori Jeff Ekhator Osayuki.20:16

84' Ci prova dal lato opposto Ahanor, la sua conclusione prende l'esterno della rete. 20:15

83' Ora si accende la partita: il Parma non vuole una sconfitta e continua a insistere e pressare alto sugli avversari. 20:14

83' Per il Parma esce Valentin Mihai Mihăilă Adrian Dawid Benedyczak.20:13

82' Ammonito Johan Felipe Vásquez Ibarra, irregolare su Charpentier.20:15

79' GOOOOOOL! Parma-GENOA 0-1! Rete di Pinamonti! Destro in diagonale di Ekhator, Suzuki respinge la palla che finisce dalle parti di Andrea Pinamonti. Il numero 19 di piattone non sbaglia!



78' Ancora Almqvist prova a mettersi in mostra. Palla a lato. 20:09

74' Fuori anche Aarón Martín per Caricol Honest Ahanor.20:05

74' Fuori Alessandro Zanoli per Stefano Sabelli.20:03

73' Fuorigioco confermato. Gol annullato all'attaccante del Genoa.20:05

72' Check del VAR per la rete annullata di Ekhator.20:03

72' Annullato per posizione di fuorigioco il gol di Ekhator! Da rivedere la posizione di Valeri.20:03

67' Charpentier ci prova di testa ma non riesce nella deviazione. Si riparte da Leali.19:57

64' Fuori Ange-Yoan Bonny, dentro Gabriel André Joseph Charpentier.19:54

60' Ammonito Jeff Ekhator Osayuki, irregolare su Sohm.19:51

59' Riparte subito il Parma dalla parte opposta del campo, il tiro di Almqvist prende l'esterno della rete!19:50

59' CHE OCCASIONE PER IL GENOA! Grande azione in contropiede dei rossoblù, Pinamonti con il destro colpisce il palo interno! Poi la palla finisce dalle parti di Badelj che a colpo sicuro prende in pieno Delprato! 19:49

57' È aumentata la nebbia al Tardini: si riduce la visibilità di gioco. 19:47

54' Brutto scontro a centrocampo tra Zanoli e Man. Ammonito il giocatore del Genoa.19:44

52' Ci prova dalla distanza Estevez! Il suo destro potente termina di poco a lato.19:43

50' Bella palla in verticale di Zanoli, sponda di Ekhator in area che prova a servire i compagni, anticipato da Man. Il giocatore del Parma poi subisce fallo.19:41

48' Gol annullato al Genoa di Thorsby per un precedente fallo di mano dello stesso giocatore.19:42

47' Subito il Genoa con un colpo di testa di Thorsby, ci arriva Suzuki!19:39

46' Fuori anche Lamine Mandela Keita, al suo posto Pontus Skule Erik Almqvist.19:35

46' Non ce la fa Anas Haj Mohamed costretto a uscire, dentro Nahuel Estévez Álvarez.19:35

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Parma-Genoa!19:35

Dalla panchina per il Genoa è pronto a fare il suo ritorno in Serie A Mario Balotelli. Con lui potrebbe entrare Sabelli anche se la partita di Zanoli fin qui è stata più che positiva. Da valutare per Pecchia le condizioni di Haj Mohamed, entrato al posto di Bernabé e dolorante a seguito di uno scontro di gioco. Per il Parma si è visto poco Bonny, pronti a subentrare Cancellieri, Almqvist e Charpentier.19:24

Partita molto equilibrata al Tardini in questo primo tempo anche se l'occasione più grande l'ha avuta il Genoa proprio sul finale dei primi 45 minuti. Non si è fatto sorprendere però Suzuki che in tuffo ha respinto il sinistro velenoso di Frendrup. Nota negativa per il centrocampo del Parma: uscito in lacrime Bernabé dopo 17 minuti toccandosi la coscia.19:22

45'+3' Fine primo tempo! Parma-Genoa 0-0.19:20

45'+3' SUZUKI CON LA MANO!!! Il portiere del Parma nega il gol a Frendrup che con il piattone era riuscito ad angolarla perfettamente!19:19

45'+1' Matturro disturba Suzuki sugli sviluppi del calcio d'angolo: cade a terra il portiere del Parma, l'arbitro chiama fallo in attacco.19:17

45'+1' Ancora Zanoli sulla fascia a rendersi pericoloso: il suo cross viene deviato in calcio d'angolo.19:16

45' Tre minuti di recupero al Tardini.19:15

44' Occasione per il Genoa con Pinamonti: non ci arriva per un soffio l'attaccante rossoblù su un passaggio del compagno Thorsby. 19:15

43' Stringe i denti l'italo-algerino che dopo l'intervento dello staff medico prova a rialzarsi.19:14

42' Rimane a terra il giocatore del Parma rimasto dolorante dopo lo scontro di gioco che gli ha causato l'ammonizione.19:12

41' In ritardo Anas Haj Mohamed che prende l'ammonizione.19:11

37' Martin direttamente in porta: proteste da parte del giocatore del Genoa che chiede calcio d'angolo. Non c'è nessun tocco però da parte di Zion Suzuki.19:08

36' Cartello giallo per Lamine Mandela Keita, in ritardo su Pinamonti: calcio di punizione per la squadra di Gilardino da posizione interessante.19:07

28' Conclusione di Mihaila troppo potente, la palla termina a lato non di molto!18:58

26' Retropassaggio di Vogliacco per Leali che in tuffo para con le mani. Calcio di punizione a due in area e giallo per il portiere!23:02

23' Cerca il diagonale il neo-entrato Haj Mohamed: la palla finisce fuori di poco!18:54

22' Contropiede del Parma con Valeri dalla fascia sinistra. Il suo tiro raso terra arriva fino alla fine dell'area, intuisce bene Frendrup che recupera il pallone.18:53

19' Ancora Genoa aggressivo: insiste la squadra di Gilardino che rimane nella metà campo avversaria.18:49

17' Per il Parma al posto di Adrián Bernabé entra García Anas Haj Mohamed.18:48

16' Brutte notizie per il Parma: si ferma Bernabé, costretto ad uscire in lacrime. L'infortunio lo ha rimediato durante un'accelerata nel quale si è fermato toccandosi il flessore.18:48

15' Occasione per Thorsby: colpo di testa del giocatore del Genoa un po' troppo centrale. 18:46

12' Cross di Vogliacco sul primo palo: allontana Valeri.18:43

10' Copertura del capitano del Parma Delprato su una conclusione di Ekhator. Palla deviata in fallo laterale.18:40

8' Qualche protesta di troppo secondo l'arbitro Guida: arriva il richiamo verbale per Alberto Gilardino.18:39

4' Non riesce a coordinarsi bene Sohm: la sua conclusione di testa finisce a lato della porta.18:35

3' Contropiede del Parma respinto attentamente da Martin. La conclusione di Man viene poi deviata in calcio d'angolo.18:33

1' Primo tiro del Genoa: colpo di testa da parte di Vasquez su cross di Martin. Facile per Suzuki.18:31

1' Si parte! Comincia Parma-Genoa. Fischia l'arbitro Marco Guida! 18:30

Prima convocazione per il nuovo arrivato Mario Balotelli che parte però dalla panchina. In attacco Gilardino sceglie ancora il giovane Ekhator accanto a Pinamonti. Sulla fascia destra Zanoli preferito a Sabelli. 18:28

Coulibaly si sposta a destra e lascia il posto a Valeri, rientrato dopo l'assenza a Torino. Out Hernani, chance per Keita a centrocampo insieme a Bernabé. Alle spalle di Bonny il trio formato da Mihaila, Sohm e Man.18:27

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA (3-5-2): Leali - Vogliacco, Vasquez, Matturro - Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin - Pinamonti, Ekhator. Allenatore: Gilardino.17:51

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA (4-2-3-1): Suzuki - Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri - Keita, Bernabé - Man, Sohm, Mihaila - Bonny. Allenatore: Pecchia.17:51

Periodo complicato per il Genoa, ultimo in classifica con soli 6 punti guadagnati in 10 partite e una striscia di sconfitte che dura da troppo tempo. La squadra di Gilardino vuole ritrovare una vittoria in modo da uscire dalla zona bassa della classifica e agganciare proprio il Parma. Periodo difficile non solo per i risultati ma anche per gli infortunati: sono 9 gli indisponibili per Gilardino.17:50

Quattro pareggi consecutivi e una vittoria che manca da troppo tempo per la squadra di Pecchia. Il Parma infatti dopo il successo contro il Milan ha collezionato solo sconfitte e pareggi anche se le prestazioni degli emiliani a volte avrebbero meritato di più. Il Parma è reduce dal 2 a 2 contro i bianconeri di Thiago Motta e si trova ora al 14esimo posto a 9 punti. 17:46

Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Tardini, è tutto pronto per Parma-Genoa, match valido per la 11ª giornata di Serie A!17:15