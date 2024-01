Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori20:25 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Genoa, gara valida per la Giornata 19 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Renato Dall'Ara.20:25

Dopo tre vittorie consecutive, il Bologna ha conosciuto l’amaro sapore della sconfitta (0-3 contro l’Udinese) e vorrà sicuramente rimettersi in marcia per restare nelle zone più nobili della classifica. Attualmente al quinto posto (con 31 punti) stasera la squadra di mister Motta vuole allungare su Atalanta (29), Roma e Napoli (28), prime sue inseguitrici.20:25

Il Genoa è invece reduce da tre risultati utili consecutivi in campionato, compresi i due pareggi (1-1) contro le prime due della classifica, ovvero Inter e Juventus. Lontano dal Ferraris, per il Grifone sono però finora maturati soltanto tre risultati positivi (due vittorie) su nove incontri in trasferta e attualmente sono solo sei i punti di margine sulla zona retrocessione.20:26

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con un 4-2-3-1 formato da: Ravaglia - Posch, Calafiori, Lucumí, Lykogiannis - Freuler, Moro - Fabbian, Orsolini, Urbanski - Zirkzee. All. Motta. A disposizione: Bagnolini, Skorupski; Beukema, Corazza, De Silvestri, Kristiansen; Aebischer; Saelemaekers, Van Hooijdonk20:46

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa risponde invece con un 3-5-2 in cui figurano: Martinez - Vogliacco, Dragusin, Vasquez - Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias - Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino. A disposizione: Calvani, Sommariva; Bani, De Winter, Haps, Martin, Matturro; Galdames, Kutlu, Papadopoulos; Fini, Puscas, Retegui.20:26

Rispetto al k.o. di Udine, mister Motta cambia cinque giocatori su 11. In porta fiducia a Ravaglia, visto il suo ottimo momento di forma, nei quattro di difesa ritorna titolare Lucumí, mentre viene confermato Urbanski. Orsolini preferito dal primo minuto a Saelemaekers, mentre Ferguson (squalificato) viene rimpiazzato da Fabbian.20:27

Anche Gilardino cambia qualcosa rispetto all’11 che aveva strappato un ottimo pari all’Inter. Nei tre di difesa scala Vasquez e si rivede Vogliacco, mentre a centrocampo l’infortunato Strootman lascia il posto a Malinovskyi. Davanti confermato il tandem offensivo Ekuban-Gudmundsson, con Retegui che parte ancora dalla panchina.20:27

Il Bologna non vince da quattro partite interne contro il Genoa in Serie A (due pari, due ko) e nella competizione non ha mai fatto peggio in casa contro i liguri (quattro pareggi tra il 1948 e il 1954). Il Genoa ha conquistato 20 punti dopo le prime 18 gare stagionali: era dalla stagione 2016/17 che il Grifone non ne accumulava di più a questo punto di un torneo di massima serie (23 in quel caso).20:27

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dello Stadio Dall’Ara. A dirigere questo Bologna-Genoa sarà Andrea Colombo (sezione di Como), coadiuvato da Ciro Carbone (Napoli) e Alessandro Giallatini (Roma 2). IV Ufficiale Paride Tremolada (Monza), VAR Eugenio Abbattista (Molfetta) e AVAR Marco Di Bello (Brindisi).20:28

1' INIZIA Bologna-Genoa. Fischio del direttore di gara, il signor Colombo, e allora si parte qui al Dall'Ara. Meteo leggermente piovoso, temperatura di 11°. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. Divise da gioco praticamente invertite: maglia a righe verticali rossoblu e calzoncini bianchi per il Bologna, maglia bianca e calzoncini rossoblu per il Grifone. 20:45

3' Manovra il Bologna, con Calafiori che, in fase di possesso palla, si alza praticamente sulla linea dei centrocampisti. Genoa che, almeno per il momento, non accenna una pressing esasperato. 20:48

4' Ekuban lavora bene spalle alla porta, con una grande sponda per Messias il quale, dalla sinistra, prova l'imbucata in profondità per Gudmundsson. Martinez legge bene la situazione ed esce in presa comoda. 20:49

5' Qualche piccolo problema fisico per Sabelli, il quale sta testando le proprie condizioni. Gilardino incrocia le dita e spera non sia nulla di grave per il suo quinto di centrocampo. 20:51

7' SQUILLO DI ORSOLINI! Manovra avvolgente del Bologna, col numero sette che riceve largo a destra, rientra sul mancino e calcia davvero bene. Martinez non si fa sorprendere e risponde con un grande intervento a mano aperta. 20:53

9' Serie di falli del Bologna. Prima Calafiori a centrocampo su Gudmundsson, poi Lucumí a fermare Frendrup. Mister Motta si lamenta un po' per la direzione troppo fiscale - a suo dire - di Colombo. 20:55

11' Si alza l'intensità del Genoa, con Gudmundsson sempre faro nel gioco del Grifone. Molto attivo pure Messias sulla corsia di sinistra, mentre Ekuban deve ancora prendere le misure sulla strettissima marcatura che gli sta riservando Calafiori. 20:57

13' Tantissima intensità, di entrambe le squadre, sul terreno del Dall'Ara, ma anche un gioco frammentato dai continui fischi del direttore di gara, il signor Colombo. 20:58

15' Soltanto un pallone toccato da Zirkzee (oggi capitano) nel primo quarto d'ora di questo anticipo. Genoa che fa tantissima densità nella zona centrale del campo, così il fenomeno del Bologna deve abbassarsi tantissimo per tentare di ricevere palla. 21:01

17' Prima invenzione di Zirkzee, il quale chiude un ottimo uno-due con Calafiori liberando così al tiro il compagno. Conclusione murata, azione che prosegue ma il Bologna non riesce a impensierire Martinez. 21:03

19' Bologna che ancora non accenna a forzare il pressing, mentre il Grifone in fase di non possesso resta molto alto. Offensivamente, per il Genoa, il duello chiave è quello tra Ekuban e i centrali di difesa avversari. 21:04

20' AMMONITO POSCH. Saltato netto da Messias, il difensore del Bologna rischia grosso con un fallo praticamente a ridosso del vertice sinistro della sua area. 21:05

20' GOL! Bologna-GENOA 0-1! Rete di Albert Gudmundsson. Direttamente da punizione, il numero 11 del Grifone se ne frega di quanto sia defilata la posizione della sfera e calcia direttamente in porta. Palla che compare all'improvviso davanti a Ravaglia, il quale non riesce a reagire in tempo.



Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson21:09

22' Il Bologna non subiva gol in casa dal 22 ottobre 2023, ossia da quando Matias Soulé riuscì a siglare il gol nel k.o. del Frosinone (1-2). Per Gudmundsson è invece l'ottava rete in questo campionato: giocatore straordinario!21:08

25' Bologna che ora inizia ad accennare un pressing più convinto sul possesso palla avversario, anche se il Genoa sembra finora in totale controllo della partita. 21:11

27' Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Gudmundsson riceve e gira al volo in area. Palla a campanile, su cui Ravaglia è attento nell'uscita in presa alta. Pubblico bolognese che inizia a lamentarsi per le perdite di tempo del Genoa. 21:13

29' Grifone indiscutibilmente padrone del campo qui al Dall'Ara. La squadra allenata da Gilardino attua un ottimo possesso palla, giocando in ampiezza e coinvolgendo praticamente tutti i suoi giocatori. Messias molto attivo sulla sinistra, Badelj sta salendo di colpi. 21:15

31' Zirkzee cerca un destro a giro da posizione defilata fuori area, ma palla che finisce altissima sopra la traversa della porta difesa da Martinez. Azione comunque fermata per un fuorigioco di Fabbian. 21:17

33' Calafiori rischia tanto. Errore in costruzione, Frendrup si avventa sul pallone a centrocampo e cerca la riapertura a memoria per Ekuban, il quale potrebbe così involarsi verso Ravaglia. Perfetta però la lettura di Lykogiannis, a sventare una potenziale ghiotta occasione per gli ospiti. 21:19

36' Break del Genoa, con Gudmundsson ancora lucidissimo nel tenere palla contro tre avversari e lanciare Frendrup. Quest'ultimo si fa 30 metri palla al piede, arriva al limite e cerca il destro a giro, cadendo però nel momento della conclusione. Tiro strozzato e che non trova la porta, occasione sfumata. 21:22

37' Lavora bene Fabbian sull'out di destra: palla in mezzo per il rimorchio di Zirkzee, il quale prova la girata di prima intenzione col destro. Anche qui conclusione sporca, quasi di caviglia, e nessun problema per Martinez, comodo in presa a terra. 21:23

39' Duello tra Zirkzee e Badelj al limite, col centrocampista del Genoa che tocca di braccio. Per il direttore di gara, il signor Colombo, si può però continuare e non ci sono gli estremi per un tiro di rigore. 21:25

40' AMMONITO VASQUEZ. L'esterno del Genoa ritarda troppo una rimessa laterale si becca un pesante cartellino giallo. 21:25

42' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Orsolini rimette in mezzo e trova Zirkzee, il quale di testa non riesce a imprimere la forza che vorrebbe al pallone. Il capitano del Bologna resta peraltro un attimo a terra per un colpo al volto, ma può continuare senza problemi. 21:27

44' Ci sarà un minuto di recupero nel primo tempo di questo Bologna-Genoa. Grifone che resta in vantaggio e in controllo della partita. Squadra felsinea per ora incapace di costruire occasioni degne di nota. 21:30

45'+1' FINE 1° TEMPO. Bologna-Genoa 0-1. Ospiti in vantaggio grazie al gol realizzato da Gudmundsson. Partita indubbiamente non bella, con poche occasioni da entrambe le parti.21:31

Prima metà di gara con due soli squilli. Il primo di Orsolini, a impegnare Martinez; il portiere del Genoa ha risposto però bene con una bella parata. Il secondo di Gudmundsson, che poi è quello che decide per ora la sfida: punizione intelligente, che sbuca all'ultimo davanti a Ravaglia e buca il portiere del Bologna. Per il resto, tanta densità in campo, qualche lampo tecnico individuale e poco altro. 21:33

Nel finale di primo tempo, Motta ha parlato a lungo col suo staff ed è parso molto insoddisfatto della prestazione del Bologna; facile allora ipotizzare qualche cambio al rientro dagli spogliatoi. Genoa invece molto ordinato in campo, perciò mister Gilardino potrebbe lasciare tutto invariato, sebbene ci sia Vasquez già ammonito. 21:35

46' COMINCIA LA RIPRESA. Bologna-Genoa 0-1. Si riparte al Dall'Ara, manovrano gli ospiti. Nessun cambio deciso né da Motta, né da Gilardino. 21:49

47' Prima trama offensiva del Bologna in questa ripresa, con Urbanski che tiene bene palla e poi allarga per Lykogiannis. Il cross del greco però è da dimenticare. 21:51

49' Angolo di Orsolini, palla che arriva sul primo palo con Lykogiannis che trova la spizzata aerea per prolungare. Sul secondo palo però nessun compagno riesce nella deviazione decisiva verso la porta di Martinez. Buon avvio comunque del Bologna. 21:53

50' Duro scontro tra Lucumí e Malinovskyi praticamente al limite dell'area del Bologna. Il direttore di gara Colombo ferma il gioco. Intanto pronto un cambio tra le file dei padroni di casa. 21:55

53' Di nuovo perdite di tempo da parte del Genoa e il direttore di gara fa capire ad ampi gesti che non ne tollererà più. Rumoreggia il pubblico del Dall'Ara. Sarà triplo il cambio deciso da mister Motta. 21:57

54' CAMBIO BOLOGNA. Lykogiannis lascia il posto a Victor Bernth Kristiansen.21:57

55' FUORI ANCHE MORO. Finisce la partita del centrocampista, che lascia il posto a Michel Aebischer.21:58

55' TERZO CAMBIO ROSSOBLU. Urbanski, autore di una prova decisamente incolore, viene sostituito da Alexis Saelemaekers. 22:02

56' Triplo cambio che cambia molti degli equilibri - e delle caratteristiche tecniche - del Bologna. La squadra felsinea sta provando a fare la partita, ovviamente perché in svantaggio 0-1, mentre il Genoa tenta il gioco di rimessa, restando molto in attesa. 22:00

58' Genoa completamente rintanato nella propria metà campo e con ben nove giocatori dietro la linea della palla. Bologna che invece cerca di aumentare la propria spinta offensiva, cercando già tanto Saelemaekers sulla sinistra. 22:03

60' Gudmundsson allarga per Sabelli, il quale si allunga un po' e cerca il cross. Palla deviata che diventa insidiosa verso la porta del Bologna, ma Ravaglia è molto attento con la presa alta. 22:04

62' Genoa disposto perfettamente in campo, nonché abilissimo nel fare densità nella zona centrale del campo, lasciando così soltanto qualche velleitario spazio agli avversari sugli out di destra e sinistra. Tatticamente perfetto per ora il Grifone.22:06

63' Orsolini controlla un pallone vagante con un grande stop, si gira ed entra in area. Il piede per calciare è il destro, quindi non il suo preferito, e si vede: conclusione alta da posizione defilata. 22:07

64' RISCHIO PER IL GENOA. Dragusin e Vogliacco non si capiscono e costringono Martinez all'uscita temeraria fuori area. Il portiere del Grifone rinvia addosso a Zirkzee e, per sua fortuna, la carambola che ne scaturisce non avvantaggia per nulla il capitano avversario. 22:08

65' A terra Sabelli per un problema alla caviglia destra. Bruttissima distorsione dell'articolazione nel momento in cui il quinto di centrocampo rossoblu ha cercato di appoggiare il piede.22:09

67' Grande chiusura difensiva, in uno contro uno, di Lucumí su Ekuban, il quale era stato lanciato in profondità da un tocco geniale di Malinovskyi. Intanto si è ripreso Sabelli: infortunio che sembrava più grave. 22:11

69' CAMBIO GENOA. Ekuban, calato tanto nella ripresa, lascia spazio a Mateo Retegui. Questa la prima scelta di mister Gilardino. 22:12