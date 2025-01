Grandissima occasione per chiudere la partita in casa Cagliari: Lapadula si mette in proprio e lascia partire un mancino potente che si infrange sul palo.14:25

Nonostante il pareggio, il Cagliari continua ad attaccare. Il Monza in questo momento non riesce ad uscire dalla propria metà campo.13:01

Subito grandissima occasione per il Cagliari: calcio d'angolo battuto da Viola, carambola e palla che schizza buona per Felici che conclude di prima intenzione. Il suo tiro si infrange però sulla traversa.12:34

Le scelte di Nicola: Felici promosso dal 1' con Zortea e Viola sulla trequarti, solo panchina per Gaetano. In difesa c'è Obert a completare il quartetto difensivo, parte inizialmente fuori Augello.11:54

Le scelte di Bocchetti: a sorpresa Maldini e Djuric partono dalla panchina, confermati Ciurria e Caprari in avanti con Mota. In mediana c'è Sensi dal 1', parte inizialmente fuori Bianco. In difesa giocano D'Ambrosio, Caldirola e Izzo, out Carboni.11:52