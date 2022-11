Al Castellani si sfidano l'Empoli e il Sassuolo. Entrambe alla ricerca di punti, i padrini di casa per distanziare la zona calda, mentre gli emiliani per portarsi nella parte sinistra della classifica.13:50

Partita storicamente ricca di gol, negli ultimi cinque incroci tra le due squadre ben 21 reti realizzate, 9 per l'Empoli e 12 per il Sassuolo. Nell'ultima sfida al Castellani larga vittoria degli emiliani per 1-5.13:53