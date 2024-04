Reazione dei granata nella ripresa, i neroverdi buttano via il doppio vantaggio del primo tempo (reti di Lauriente e Bajrami), sprecando occasioni per chiudere la gara; Candreva su rigore (punito un contrasto di Ferrari su Tchaouna) accorcia, Maggiore in pieno recupero completa la rimonta: un punto che serve poco a entrambe le squadre, prosegue la striscia negativa di entrambe in fondo alla classifica.

Nella trentaduesima giornata, la squadra di Colantuono farà visita alla Lazio dell'ex Lotito mentre i ragazzi di Ballardini affronteranno il Milan.

Dallo stadio Arechi è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.