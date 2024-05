Benvenuti alla diretta di Milan-Genoa, partita valevole per la 35a giornata di Serie A.16:46

Il Genoa è reduce dalla vittoria per 3-0 con il Cagliari, mentre il Milan arriva dallo 0-0 in casa della Juventus.16:48

Le scelte di Pioli: gioca Chukwueze sulla trequarti al fianco di Leao e Pulisic, tutti a sostegno di Giroud. In difesa Gabbia al fianco di Tomori, Florenzi sulla destra.16:51

Le scelte di Gilardino: out Gudmundsson e Vitinha, c'è Ekuban al fianco di Retegui. A centrocampo Spence e Martin sulle fasce, in difesa chance per Vogliacco.16:52