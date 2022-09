Allo Stadio Olimpico Grande Torino la squadra granata ospita il Lecce in questo posticipo del lunedì sera.18:43

La squadra di Juric é una delle sorprese di questo inizio campionato, sette punti in quattro giornate anche se nell'ultima é arrivata la sconfitta con l'Atalanta. Due i punti per i salentini, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.18:44