LIVE NAPOLI - SPEZIA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Paolo

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori17:18

Al Diego Armando Maradona, tutto pronto per Napoli-Spezia, incontro valevole per la sedicesima giornata di Serie A. 17:18

La squadra di Gennaro Gattuso, dopo la vittoria esterna contro il Cagliari, vuole conquistare nuovamente i tre punti per avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica.17:18

I liguri, dopo le tre sconfitte consecutive contro Inter, Genoa ed Hellas Verona, cercano un risultato positivo in trasferta per risollevarsi dal terzultimo posto in classifica.17:18

Ecco le formazioni. Napoli in campo con il 4-2-3-1: Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui - Fabian Ruiz, Bakayoko - Politano, Zielinski, Insigne - Lozano. A disposizione: Meret, Contini, Rrhamani, Hysaj, Ghoulam, Lobotka, Elmas, Petagna, Llorente, Cioffi.17:26

Spezia in campo con il 4-3-3: Provedel - Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza - Maggiore, Agoumé, Deiola - Agudelo, Nzola, Farias. A disposizione: Rafael, Krapikas, Ferrer, Erlic, Ramos, Dell'Orco, Pobega, Leo' Sena, Gyasi, Saponara, Piccoli.17:24

Gattuso, sceglie Lozano come terminale offensivo supportato sulla trequarti da Politano, Zielinski ed Insigne. In difesa, Mario Rui viene confermato al posto di Hysaj e si schiera al fianco di Maksimovic, Manolas e Di Lorenzo. Tra i pali, Ospina vince il ballottaggio della vigilia con Meret.17:29

Italiano propone il tridente formato da Agudelo, Nzola e Farias. In difesa, Ismajli affianca il rientrante Terzi con Vignali e Marchizza sulle corsie laterali. In cabina di regia, troviamo Agoumé con Maggiore e Deiola ai suoi lati.17:30

1' Inizia il primo tempo di NAPOLI-SPEZIA. Dirige la sfida l’arbitro Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprilia.18:03

1' Ruiz verticalizza per Lozano che mette un buon pallone in mezzo dalla destra per Insigne. L'attaccante partenopeo, in controtempo, non riesce a deviare la palla verso la porta mandandola sul fondo.18:05

4' Politano rientra dalla destra e calcia al limite dal'area. Il tiro dell' ex giocatore dell'Inter, deviato da Maggiore, lambisce il palo alla destra di Provedel.18:08

6' Conclusione improvvisa dal limite dell'area di Bakayoko. Provedel non trattiene il pallone deviandolo in calcio d'angolo.18:09

8' La squadra di Italiano sta subendo le iniziative dei padroni di casa. Gli azzurri gestiscono palla nella metà campo avversaria.18:12

10' Farias suggerisce in area per Nzola. Il tiro debole dell'attaccante francese dello Spezia viene respinto da Manolas.18:14

12' Lozano ruba palla a Provedel e serve Insigne che di prima intenzione tira in porta. Ismajli si immola respingendo palla ma sui piedi di Zielinski, posizionato sulla sinistra. Il polacco crossa al centro dell'area Fabian che colpisce di testa trovando nuovamente la respinta dei difensori bianconeri. Sull'ennesima ribattuta, Insigne prova la semirovesciata ma ancora Ismajli si oppone spedendo la palla in calcio d'angolo.18:19

14' Insigne, ben imbeccato da Lozano, calcia rasoterra. Provedel, in traiettoria, respinge il tiro del fantasista partenopeo.18:22

15' Il Napoli continua a spingersi in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Per ora, la difesa spezzina sembra reggere alla pressione offensiva azzurra.18:20

16' Agudelo trova in area di rigore Deiola. Il centrocampista bianconero calcia ma Maksimovic si oppone e rinvia la palla.18:23

19' In questa fase di gara, i ritmi di gioco sono davvero alti. Il Napoli sta cercando di sbloccare la gara ma gli ospiti continuano a difendersi egregiamente.18:24

21' Politano, dopo un paio di dribbling, rientra dalla destra, entra in area e calcia potentemente senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta.18:25

24' Il Napoli mantiene il possesso palla in attesa di poter verticalizzare in avanti. Lo Spezia aspetta gli azzurri nella propria metà campo.18:28

26' Zielinski premia l'inserimento tra le linee di Lozano. L'attaccante messicano del Napoli, entrato in area di rigore, calcia potentemente trovando, dopo la deviazione di Provedel, la rete del vantaggio. Il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco del giocatore ex PSV Eindhoven.18:34

29' Ruiz prova il cross basso dalla sinistra in area. Agoumé, in traiettoria, interviene allontanando la sfera di gioco.18:33

32' Calcio d'angolo dalla destra in area di Zielinski. Agudelo, posizionato al centro dell'area, respinge la palla.18:35

35' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Marchizza. Bakayoko anticipa di testa Nzola spedendo la palla distante dall'area.18:44

37' Zielinski premia l'inserimento di Insigne in area di rigore. L'attaccante partenopeo calcia rasoterra trovando l'ottima risposta di Provedel che devia il pallone destinato all'angolino basso alla sua sinistra sul fondo.18:47

38' Contropiede dello Spezia orchestrato da Farias. L'attaccante ex Cagliari sbaglia il passaggio in area per Agoumé sprecando un'ottima occasione.18:42

41' Giropalla dei partenopei. Lo Spezia ha alzato il proprio baricentro mettendo pressione ai padroni di casa.18:45

42' Insigne prova la conclusione dal limite dell'area. Provedel controlla la sfera di gioco senza alcuna difficoltà.18:46

45' L'arbitro concede due minuti di recupero.18:49

45'+1' Insigne penetra in area di rigore e arriva sul fondo. Il pallone, messo in mezzo dalla sinistra dal giocatore azzurro, viene smanacciato da Provedel impedendo possa arrivare a Ruiz.18:50