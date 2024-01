A Lecce arriva il Cagliari in quest'ultima giornata del girone di andata. Uno scontro salvezza importante che vede i salentini, dopo una buona prima parte di campionato, a +6 sulla zona calda. Zona dove ci è dentro proprio il Cagliari che, appaiato al Verona, proverà ad avvicinare in classifica con una vittoria i padroni di casa.13:12

Il Lecce viene da due sconfitte consecutive, Atalanta e Inter. L'ultima vittoria risale alla sfida del Via del Mare contro il Frosinone per 2-1. Non se la passa meglio il Cagliari, che non vede i tre punti da quattro giornate, con il rocambolesco 2-1 casalingo contro il Sassuolo.13:16

Nel Lecce gioca Krstovic in attacco, ai suoi lati Strefezza e Oudin. Baschitorro e Pongracic centrali, da terzini agiranno Gendrey e Gallo. In porta Falcone. Nel Cagliari recupera Pavoletti ma solo per la panchina. In avanti gioca Petagna con Oristanio e Viola alle sue spalle. Torna Augello sulla sinistra, mentre in porta rientra Scuffet dopo il turno di coppa dove ha giocato Radunovic.17:07