Al MAPEI Stadium tutto pronto per Sassuolo-Fiorentina, diciannovesima giornata di Serie A.19:20

4-2-3-1 anche per la Fiorentina: Terracciano - Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi - Arthur, Mandragora - Ikone, Bonaventura, Brekalo - Nzola. A disp.: Christensen, Vannucchi, Pierozzi, Ranieri, Mina, Parisi, Amatucci, Lopez, Duncan, Infantino, Martinelli, Barak, Beltran.19:57

Italiano opta per Ikone-Bonaventura-Brekalo alle spalle di Nzola; Mandragora preferito a Duncan in mediana, Quarta al posto di Ranieri in difesa.19:50