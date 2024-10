Cala il sipario allo Stadio Artemio Franchi di Firenze! Pairetto manda i titoli di coda di un match più che appassionante, conclusosi con una sofferta vittoria a favore della Viola. Nel primo tempo si assiste a forti ritmi, in cui si sono alternate le parate di Miagnan e De Gea entrambe su rigore avversario, la sblocca Zinedine Adli che al minuto 35', dopo aver ricevuto la sponda da Gosens, insacca alle spalle di Maignan. Ripresa che risulta essere ancora più entusiasmante dei primi 45' di gioco, al minuto 56' è infatti il solito David De Gea a mandare il Franchi in visibilio: Kean procura il penalty su Gabbia, dal dischetto va Abraham ma anche in questa occasione il portiere spagnolo apre i guantoni e devia in corner; le soprese non cessano di manifestarsi, al minuto 60' Theo Hernandez scaglia un preciso traversone su cui si avventa Pulisic che, con un bel gesto tecnico, batte De Gea. Fiorentina che reagisce, al minuto 73' Albert Gudmundsson, sfruttando il suggerimento di Kean, calcia in porta sul palo lontano difeso da Maignan, battendo l'estremo francese. Nel finale, partita segnata da numerosi contrasti e cartellini, tra cui spiccano i rossi diretti per Palladino e per Hernandez, espulso a fine partita per proteste. Si chiude al minuto 96' questa intensissima gara, risultato finale che sorride alla Viola.

Con l'odierno trionfo, la Fiorentina si proietta a quota 10 punti, resta invece invariato il tabellino del Milan. Uomini di Palladino e Fonseca che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Lecce e tra le mura domestiche contro l'Udinese.