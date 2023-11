Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Empoli, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A.18:02

Il lunedì di Serie A si apre allo Stadio Benito Stirpe, dove il Frosinone vuole tornare a fare punti dopo due sconfitte consecutive, tra cui l'ultima per 4-3 a Cagliari, arrivata al termine di una rimonta clamorosa dei sardi, sotto di tre gol fino al 72'. La squadra di Eusebio Di Francesco, dodicesima con 12 punti in classifica, cerca la quarta vittoria del suo campionato per scavalcare il Lecce e avvicinarsi alla zona Europa.18:14