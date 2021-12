Posticipo di questa sedicesima giornata di Serie A, il Cagliari ospita alla Unipol Domus il Torino di Juric: per i sardi una vittoria sarebbe fondamentale per muovere la classifica e raggiungere lo Spezia al diciassettesimo posto.20:05

La formazione del TORINO: (3-4-2-1 per i granata, Milinkovic-Savic - Zima, Bremer, Buongiorno- Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina - Brekalo, Pjaca - Sanabria.20:04

Mazzarri con la difesa a tre, Dalbert e Bellanova quinti di centrocampo, Nandez e Grassi mezzali con Marin in regia. In attacco confermata la coppia Joao Pedro e Keita, panchina per Pavoletti.20:08