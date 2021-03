LIVE SPEZIA - BENEVENTO 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il risveglio del Cagliari e le partite da recuperare del Torino rendono la sfida del Picco di fondamentale importanza per Spezia e Benevento, che con una vittoria allontanerebbero gli spettri della lotta salvezza.14:06

Nella partita di andata, la prima in Serie A tra le due compagini, larga vittoria dello Spezia per 0-3. Statisticamente tra Serie A e Serie B Spezia e Benevento non hanno mai pareggiato: tre vittorie liguri, inclusa, come accennato, quella giocata a novembre, e quattro successi campani. 14:08

Formazione SPEZIA (4-3-3): Zoet - Ferrer, Ismajli, Terzi, S. Bastoni - Leo Sena, Ricci, Estevez - Verde, Nzola, Gyasi. A disposizione: Marchizza, Chabot, Vignali, Acampora, Agudelo, Maggiore, Pobega, Piccoli, Galaboniv, Farias, Krapikas.14:24

Formazione BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò - Improta, Glik, Tuia, Barba - Hetemaj, Viola, Tello - Ionita, Caprari - Gaich. A disposizione: Pastina, Foulon, Caldirola, Diambo, Dabo, Moncini, Sau, Lapadula, Di Serio, Lucatelli, Manfredini.14:28

Italiano schiera il suo classico 4-3-3 con in avanti il trio formato da Gyasi e Verde ai lati e come punta Nzola. In mezzo al campo in regia rientra Ricci dal primo minuto con Leo Sena ed Estevez interni, in difesa, davanti a Zoet che sostituisce Proedel, out per Covid, ci sono Ferrer, Ismajli, Terzi e Bastoni.14:40

Il Benevento risponde con un 3-5-2 con in porta Montipò, difesa a tre con Tuia, Glik e Barba. In mezzo al campo ci sono Tello ed Improta con in mediana Ionita e Hetemaj ai fianchi di Viola. In attacco chance dla primo minuto per il nuovo arrivato Gaich, con lui ci sarà Caprari.14:42

1' FISCHIO D’INIZIO DI SPEZIA - BENEVENTO. Arbitra Fourneau.15:04

3' Spezia sin da subito aggressivo. Pallone lungo per Gyasi che controlla e prova il cross in area, palla lunga.15:07

5' Spezia ad un passo dal gol! Gyasi dall'esterno mette un pallone velenoso in area, Nzola ci arriva ma manda di poco a lato.15:10

10' Spezia meglio in questo avvio di gara, il Benevento non si praticamente ancora visto in avanti.15:14

15' Palla gol per il Benevento! Improta scodella in area per Zaich che tutto solo ci arriva in spaccata ma manda alla destra di Zoet.15:19

18' OCCASIONE SPEZIA! Sinistro velenoso di Bastoni dal limite, dopo un batti e ribatti, palla di poco alla sinistra di Montipò.15:23

22' Scatto di Caprari sulla fascia e pallone in area dove però Gaich manca l'aggancio con la palla che si spegne sul fondo.15:26

24' GOL! Spezia - BENEVENTO 0-1! Rete di Gaich. Viola serve Gaich in profondità, l'attaccante salta Ricci e la piazza all'angolo siglando la sua prima rete con il Benevento.



25' Cartellino giallo per Bastoni, intervento duro a metà campo.15:30