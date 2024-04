Al Carlo Castellani tutto pronto per Empoli-Torino, trentunesima giornata di Serie A.19:35

I toscani, reduci da quattro sconfitte di fila, cercano punti salvezza; di fronte, i granata - imbattuti da quattro gare di campionato (2V, 2N) - con la possibilità di salire al settimo posto in classifica.19:39

3-4-1-2 per il Torino: Milinkovic-Savic - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda - Vlasic - Sanabria, Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Lovato, Masina, Sazonov, Savva, Lazaro, Kabic, Okereke.20:06

Nicola conferma per dieci undicesimi la squadra sconfitta contro l'Inter: Cerri di punta, al posto di Niang, unica novità - Zurkowski e Cambiaghi agiranno alle sue spalle.20:04

Juric opta per il tandem Sanabria-Zapata con Vlasic a supporto. Vojvoda e Bellanova sulle fasce.19:55

Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.20:48

OCCASIONE TORINO! Percussione di Sanabria che s'incunea in area ma, sbilanciato da Walukiewicz, a tu per tu con Caprile calcia a lato.20:50

GOL! EMPOLI-Torino 1-0! Rete di Cambiaghi. Marin apre per Cambiaghi che si accentra dalla sinistra e dal limite esplode un destro che piega le mani di Milinkovic-Savic. Guarda la scheda del giocatore Nicolò Cambiaghi 20:52

Traversone di Gyasi, troppo arretrato per Bastoni, Tameze libera l'area.20:54

Lancio per Cerri, Buongiorno riesce a intercettare, i toscani lamentano un tocco di mano, Massa fa proseguire.20:59

Zapata sfonda sulla destra, tocco dietro per Sanabria, piattone fuori misura.21:01

17'

Marin scodella in area per Gyasi, pescato in offside.21:02