90'+5' FISCHIO FINALE: MILAN-LECCE 3-0. I rossoneri vincono con i gol di Pulisic, Giroud e Leao.16:57

90'+3' Forcing finale del Lecce, che vuole provare a segnare almeno un gol.16:56

90' Segnalati quattro minuti di recupero.16:53

88' Pierotti si libera e calcia da 30 metri. Maignan respinge in corner.16:51

85' Quinta sostituzione per il Lecce. Richiamato in panchina Patrick Dorgu, minuti per Santiago Pierotti.16:48

84' ANCORA LEAO! Il portoghese duetta con Jovic e, posizionato quasi sulla linea di fondo, fa partire un tiro-cross che viene deviato da Gendrey e rischia di ingannare Falcone, che non si fa però sorprendere in devia in corner.16:47

83' Quinta sostituzione per il Milan. Théo Hernández lascia spazio a Filippo Terracciano.16:45

82' DOPPIA OCCASIONE PER JOVIC! Chukwueze imbuca per l'ex Fiorentina, che prende alle spalle Pongracic e calcia in scivolata, trovando la risposta in uscita bassa di Falcone. Jovic raccoglie anche la ribattuta calciando al volo, ma la sua conclusione viene respinta sulla linea da Gendrey.16:45

81' Gestione totale del Milan in questo finale.16:43

78' Quarta sostituzione per il Milan. Finisce la partita di Tijjani Reijnders, al suo posto Ismaël Bennacer.16:41

78' AMMONITO Samuel Chukwueze per un fallo ai danni di Gallo.16:40

77' Quarta sostituzione per il Lecce. Esce Alexis Blin, entra Medon Berisha.23:03

76' MAIGNAN RISPONDE AD ALMQVIST! Contropiede del Lecce condotto da Piccoli, che allarga per il numero 7, il quale punta Theo Hernandez e calcia con il destro. Maignan è ben piazzato e respinge.16:39

74' Riprende ora il gioco. Tutto ok per Musah.16:37

73' Problema alla schiena per Musah, rimasto a terra dolorante.16:35

70' Terza sostituzione per il Lecce. Fuori Lorenzo Venuti, dentro Valentin Gendrey.16:32

68' Calcio di punizione teso di Theo Hernandez. Falcone si distende e blocca a terra.16:30

67' Bella azione personale di Leao, che salta un paio di uomini e guadagna un calcio di punizione al limite dell'area per fallo di Blin.16:30

64' TRAVERSA DI THEO HERNANDEZ! Il numero 19 del Milan riceve ai 25 metri, controlla e calcia a giro sul secondo palo, colpendo il legno.16:27

62' Terza sostituzione per il Milan. Richiamato in panchina Olivier Giroud, minuti per Luka Jović.16:25

62' Seconda sostituzione per il Milan. Christian Pulišić lascia spazio a Yunus Musah.16:24

61' Prima sostituzione per il Milan. Finisce la partita di Matteo Gabbia, al suo posto Simon Kjær.16:24

61' OCCASIONE PER GIROUD! Leao imbuca per il francese, che parte alle spalle di Baschirotto e calcia di prima dall'interno dell'area, trovando solo l'esterno della rete.16:24

60' Gallo crossa sul secondo palo per Almqvist, che colpisce di testa, ma non riesce a superare Maignan.16:22

57' GOL! MILAN-Lecce 3-0! Rete di Rafael Leão! Adli verticalizza per Leao, che prende alle spalle Venuti e, a tu per tu con Falcone, non sbaglia.



55' Ottima uscita alta di Falcone, che anticipa Giroud e allontana con i pugni il cross dalla destra di Pulisic.16:17

52' Riprende ora il gioco con Calabria regolarmente in campo.16:14

51' Gioco fermo a San Siro. Problemi per Calabria.16:13

48' Il Lecce si risistema in campo con il 4-4-1: Almqvist e Dorgu sono i due esterni di centrocampo, con Blin e Ramadani in mezzo; Piccoli è l'unica punta dei salentini.16:11

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Milan-Lecce.16:08

46' Seconda sostituzione per il Lecce. Esce Joan Gonzàlez, entra Roberto Piccoli.16:08

46' Prima sostituzione per il Lecce. Fuori Lameck Banda, dentro Pontus Almqvist.16:07

Ottima prima frazione del Milan, entrato in campo fin dall'inizio con la volontà di chiudere subito il match. Nella ripresa, il punteggio e l'uomo in più consentiranno a Pioli di gestire le forze in vista del match di Europa League di giovedì contro la Roma. Discorso opposto per il Lecce che, nonostante una buona proposta offensiva, ha sofferto troppo in fase difensiva. Facile immaginare che, senza Krstovic, Gotti inserisca Piccoli al centro dell'attacco, in luogo di uno dei tre centrocampisti. Sono da valutare, infine, le condizioni di Banda, uscito malconcio dal campo a fine primo tempo.16:03

Il Milan chiude il primo tempo in vantaggio di due gol e di un uomo, vista l'espulsione rimediata da Krstovic al 45'. I rossoneri rischiano di andare sotto dopo tre minuti, quando Gonzalez sfiora il vantaggio dal limite dell'area, ma trovano l'1-0 al 6', quando Pulisic riceve ai 18 metri da Chukwueze, si sposta il pallone sul sinistro e batte Falcone con una conclusione all'angolino. La squadra di Pioli continua ad attaccare e va vicina al raddoppio ancora con Pulisic e con Leao, finché, al 20', Giroud gira in porta un corner di Adli. Il Lecce reagisce e colpisce una traversa con Gonzalez, ma nel finale Massimi estrae il rosso diretto nei confronti di Krstovic, autore di un intervento a gamba alta su Chukwueze.15:59

45'+5' FINE PRIMO TEMPO: MILAN-LECCE 2-0. Rossoneri avanti con i gol di Pulisic e Giroud.15:50

45'+2' Cross di Theo Hernandez troppo verso Falcone, che blocca a terra e fa ripartire i suoi.15:48

45' Concessi tre minuti di recupero.15:46

45' ESPULSO Nikola Krstović, autore di un intervento con piede molto alto nei confronti di Chukwueze.15:46

42' Krstovic riceve da Pongracic al limite dell'area, si gira spostandosi il pallone sul destro e calcia rasoterra sul secondo palo. Maignan si distende e blocca a terra.15:45

40' Banda rientra sul destro e crossa sul primo palo. Tomori allontana in fallo laterale.15:41

37' Ritmo molto alto in questi primi 37 minuti di gioco.15:38

34' AMMONITO Alexis Blin per proteste.15:35

32' Altro cross di Ramadani, stavolta impreciso. Rimessa dal fondo per Maignan.15:33

29' TRAVERSA DI GONZALEZ! Ramadani alza il pallone per l'inserimento del numero 16 del Lecce, che prende alle spalle Adli e colpisce di testa, trovando il legno.15:30

28' Riprende il gioco con Banda regolarmente in campo.15:28

27' Problema fisico per Banda, rimasto a terra dolorante.15:27

25' Venuti riceve da Dorgu e crossa di prima al centro, dove arriva a colpire Gonzalez, la cui conclusione viene però ostacolata dalla presenza di Banda e finisce docile tra le braccia di Maignan.15:26

23' PILLOLA STATISTICA: Con il gol contro il Lecce, Christian Pulisic (10 in 29 match) ha registrato la sua migliore stagione realizzativa nei maggiori cinque campionati europei – superate le nove messe a segno con la maglia del Chelsea nel 2019/20.15:23

20' GOL! MILAN-Lecce 2-0! Rete di Olivier Giroud! Corner a rientrare di Adli e colpo di testa del francese, che anticipa tutti e batte Falcone sul secondo palo.



18' Grande giocata difensiva di Calabria, che anticipa Banda su un cross pericoloso di Dorgu.15:18

15' Primi quindici minuti di dominio territoriale da parte del Milan, che sta tenendo tanto il pallone e sta attaccando con molti uomini.15:16

12' Venuti porta palla, arriva ai 25 metri e prova la conclusione rasoterra. Tiro debole, bloccato agevolmente da Maignan.15:13

11' OCCASIONE PER LEAO! Splendida azione personale di Chukwueze, che salta diversi uomini e allarga per il portoghese, la cui conclusione di prima viene deviata da Venuti e finisce sull'esterno della rete.15:12

8' PULISIC A UN PASSO DALLA DOPPIETTA! Theo Hernandez crossa in mezzo per il numero 11, che prende il tempo a Pongracic e colpisce di testa da distanza ravvicinata. Falcone respinge con una gran parata.15:09

6' GOL! MILAN-Lecce 1-0! Rete di Christian Pulišić! Chukwueze salta Gallo e scarica al limite dell'area per lo statunitense, che si sposta il pallone sul sinistro e calcia a giro sul secondo palo, trovando l'angolino.



3' GONZALEZ SFIORA IL VANTAGGIO! Azione insistita del Lecce, che va al tiro con Venuti. Gabbia ribatte, ma il pallone finisce nella zona di Gonzalez che, piazzato al limite dell'area, controlla e calcia a incrociare, andando vicino al secondo palo.15:04

CALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Lecce. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.15:01

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Tra pochi minuti l'arbitro Luca Massimi darà il via al match.14:52

Terza formazione consecutiva diversa per Gotti, che oggi decide di schierare una sola punta, infoltendo il centrocampo rispetto alla sfida contro la Roma. Per questo, si rivede dall'inizio Gonzalez, con Krstovic preferito a Piccoli in attacco. Torna titolare Banda sulla destra, con Almqvist in panchina e Dorgu sull'altra fascia. Una novità, infine, anche in difesa, dove Venuti parte titolare in luogo di Gendrey.14:52

Senza lo squalificato Loftus-Cheek, Pioli sceglie di mandare in campo dall'inizio Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle di Giroud, con lo statunitense che partirà dalla posizione di trequartista centrale. Adli scalza Bennacer a centrocampo, mentre in difesa Gabbia viene preferito a Kjaer, viste le assenze di Thiaw e Kalulu. Sulla sinistra si rivede Theo Hernandez dopo il turno di squalifica, con Florenzi che parte dalla panchina.14:49

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Lecce si schiera in campo con il 4-3-3: Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Banda, Krstovic, Dorgu. A disposizione: Brancolini, Samooja, Almqvist, Rafia, Oudin, Sansone, Gendrey, Berisha, Pierotti, Touba, Piccoli.14:46

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con il 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. A disposizione: Sportiello, Nava, Bennacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.14:44

Obiettivo salvezza, invece, per il Lecce, che al momento ha un margine di quattro punti sulla zona retrocessione. Dall'arrivo di Luca Gotti sulla panchina giallorossa, i salentini sono ancora imbattuti, avendo battuto la Salernitana e pareggiato contro la Roma, senza subire alcun gol in due partite. Quello contro i granata è però l'unico successo ottenuto in trasferta dal Lecce in questo campionato, a fronte di sei pareggi e otto sconfitte.14:43

Il Milan vuole blindare il secondo posto, al momento saldo, visti i sei punti di vantaggio sulla Juventus, ma allo stesso tempo provare a impensierire l'Inter, al comando della classifica con 14 punti in più dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli vive un periodo d'oro ed è reduce da sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni, arrivate durante il mese di marzo, nel quale ha collezionato soltanto successi.14:39

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Lecce, gara valida per la 31^ giornata di Serie A.14:35