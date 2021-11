LIVE SAMPDORIA - BOLOGNA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori12:46

Sampdoria alla disperata ricerca di risultati, con D'Aversa in una situazione non facile, i tre punti servono per uscire dalla crisi. Ci sarà da affrontare un Bologna reduce dalla vittoria contro il Cagliari e in una buona situazione di classifica, una vittoria proietterebbe gli emiliani in zona Europa.12:46

L'ultima sfida tra le due compagini è stata vinta per 3-1 dagli emiliani. Statistiche che non danno molto conforto ai blucerchiati, il Bologna ha infatti vinto tutte le ultime cinque sfide contro la Sampdoria in Serie A.12:49

Formazione SAMPDORIA (4-3-3): Audero - Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello - Thorsby, Ekdal, Askildsen - Candreva, Caputo, Gabbiadini. A disposizione: Chabot, Ciervo, Dragusin, Yepes, Ferrari, Murru, Torregrossa, Trimboli, Ravaglia, Falcone, Depaoli, Quagliarella.14:31

Formazione BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski - Soumaoro, Medel, Theate - De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey - Soriano, Barrow - Arnautovic. A disposizione: Dijks, Bardi, Skov Olsen, Vignato, Santander, Van Hooijdonk, Cangiano, Franzini, Binks, Mbaye, Sansone.14:32

Parte dalla panchine Quagliarella, tridente formato da Candreva, Caputo e Gabbiadini. In difesa rientra Colley al posto di Dragusin, mentre in mezzo al campo spazio per Askildsen. Nel Bologna confermato Arnautovic in avanti, alle sue spalle Soriano e Barrow. In difesa davanti a Skorupski, il terzetto formato da Soumaoro, Medel e Theate.14:36