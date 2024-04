Questa domenica di Serie A si apre con la sfida tra Frosinone e Bologna: ciociari che cercano punti per uscire dalla zona retrocessione, emiliani per continuare il sogno Europa.10:45

Grande equilibrio nelle cinque sfide tra Frosinone e Bologna in Serie A: due vittorie per parte e un pareggio. Dopo il successo nel match d’andata dello scorso 22 ottobre, il Bologna potrebbe vincere due gare di fila contro il Frosinone per la prima volta nel massimo campionato.10:47