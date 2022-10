LIVE BOLOGNA - SAMPDORIA 1-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori20:32

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Sampdoria, gara valida per la nona giornata di Serie A.20:32

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera in campo con un 4-2-3-1: Skorupski; Cambiaso, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Arnautovic. A disposizione: Bardi, Raffaelli, Sosa, Posch, Bonifazi, De Silvestri, Kasius, Ferguson, Moro, Soriano, Vignato, Sansone, Zirkzee.21:09

La Sampdoria si schiera in campo con un 4-2-3-1: Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Augello; R. Vieira, Rincon; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. A disposizione: Contini, Ferrari, Amione, Conti, Murru, Trimboli, Leris, Villar, Verre, Yepes, Pussetto, Quagliarella.20:38

Al Dall'Ara si sfidano gli unici due allenatori subentrati in questa stagione di Serie A. Dopo due sconfitte in altrettante partite, Thiago Motta rivoluziona la formazione infoltendo il centrocampo con Aebischer, Medel, Dominguez e Schouten. Da capire il sistema di gioco con cui si schiereranno i rossoblù, che rinunciano al capitano Soriano, inizialmente in panchina. Cambia modulo ma un solo uomo per la sua prima da allenatore della Sampdoria, invece, Dejan Stankovic: 4-2-3-1 per lui, con Ronaldo Vieira preferito a Villar in mezzo al campo.21:09

Quasi tutto pronto allo Stadio Dall'Ara di Bologna. Tra pochi minuti l'arbitro Marco Piccinini darà il via al match.20:44

CALCIO D'INIZIO! Comincia BOLOGNA-SAMPDORIA! Il primo pallone è giocato dagli ospiti.20:46

3' Prima occasione per il Bologna con Arnautovic che lancia Orsolini nello spazio. Il numero 7 scappa via a Bereszynski e crossa basso sul primo palo per Aebisher, che anticipa Augello ma non riesce trovare la porta.20:50

5' Gioco fermo al Dall'Ara. È rimasto a terra Lykogiannis dopo uno scontro con Sabiri.20:51

6' Riprende il gioco con il greco di nuovo in campo.20:51

8' Calcio di punizione troppo alto di Lykogiannis. Palla sul fondo.20:53

11' Buon momento per la Samp, che costringe il Bologna nella sua metà campo.20:57

14' Grande inizio di partita di Arnautovic, che si sta prendendo la squadra sulle spalle difendendo palloni difficili con la sua fisicità.21:00

16' Ancora problemi per Lykogiannis, che non ha smaltito il colpo alla testa subito in seguito allo scontro aereo con Sabiri.21:02

18' Necessaria la barella per trasportare il greco fuori dal campo.21:03

18' Prima sostituzione per il Bologna. Non ce la fa Charalampos Lykogiannis, al suo posto Lorenzo De Silvestri.21:04

21' Altra occasione per il Bologna con Arnautovic che scappa sul filo del fuorigioco, prende il fondo e scarica per Dominguez che calcia di prima dall'interno dell'area. Il tiro dell'argentino viene deviato da Murillo e finisce in fallo laterale.21:10

24' AMMONITO Filip Đuričić dopo uno scontro con Medel.21:10

27' Contropiede pericoloso del Bologna con Arnautovic che serve Aebischer nello spazio. Il numero 20 mette dentro di prima e Ronaldo Vieira è molto bravo ad anticipare Orsolini.21:14

30' PILLOLA STATISTICA: Il Bologna ha vinto tutte le ultime sette sfide contro la Sampdoria in campionato, segnando sempre almeno due gol: nella sua storia in Serie A solo contro il Casale, tra il 1931 e il 1934, ha ottenuto otto successi di fila contro una singola avversaria. 21:18

32' GOL! BOLOGNA-Sampdoria 1-0! Rete di Nicolás Domínguez! Tocco splendido di Arnautovic che manda in campo aperto Aebischer. Il numero 20 rientra sul destro e calcia. Audero para ma sulla respinta il pallone arriva nella zona di Dominguez, che è bravo a batterlo di controbalzo calciando sul secondo palo.



35' Sampdoria chiamata a reagire dopo 35 minuti non all'altezza. Gli uomini di Stankovic non si sono mai resi pericolosi dalle parti di Skorupski.21:22