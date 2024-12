Grazie per aver seguito la diretta di Fiorentina-Cagliari 1-0 valida per la 15° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.14:30

90'+5' Finisce qui! Fiorentina-Cagliari 1-0.14:28

90'+5' Contropiede guidato da Dodo fino alla trequarti di destra, dove il brasiliano subisce fallo da parte di Luperto: punizione importante per la Fiorentina a pochi secondi dal termine.14:27

90'+2' Cross a rientrare dalla sinistra da parte di Felici, con De Gea che è attentissimo e blocca a mezza altezza.14:25

90' Ci saranno cinque minuti di recupero.14:25

90' Dodo attacca l'area di rigore dalla destra, poi crossa in zona secondo palo con Gosens che di testa anticipa l'acrobazia di Kean: tiro del tedesco impreciso, con la difesa sarda che allontana il pericolo.14:22

89' Intervento ruvido di Luvumbo ai danni di Parisi, con quest'ultimo che era arrivato in anticipo sul pallone: secondo ammonito per il Cagliari.14:22

88' 2o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Zito Luvumbo.14:21

87' Grandissimo lavoro di Kean, che protegge palla dalla zona di centrocampo fino alla propria trequarti, per poi subire fallo da Luperto.14:19

86' In questo finale è assedio da parte del Cagliari: Fiorentina chiusa all'interno della propria metà campo con l'obiettivo di proteggere i tre punti.14:19

83' 5a sostituzione Cagliari: esce Antoine Makoumbou, entra Leonardo Pavoletti.14:16

83' 5a sostituzione Fiorentina: esce Lucas Beltrán, entra Fabiano Parisi.14:16

82' Luvumbo salta secco Ranieri sulla destra, poi punta il fondo e crossa verso il centro: interviene Comuzzo, che di testa allontana il pericolo.14:15

80' Gosens trova spazio sulla sinistra, crossa basso al centro alla ricerca di Kean: intervento decisivo in scivolata di Luperto, che respinge in calcio d'angolo.14:12

78' Prova a rendersi pericolo nuovamente il Cagliari, con Felici che conclude alto con un tiro al volo da dentro l'area di rigore: tutto inutile, però, perché c'era un fallo in attacco di Gaetano su Dodo.14:11

76' Punizione battuta dalla destra da Marin, con Adopo che a centro area riesce solamente a spizzare di testa: De Gea protegge la palla uscire sul fondo, fuori rispetto al palo di sinistra.14:09

76' Luvumbo punta nell'uno contro uno Gosens sulla destra, sposta il pallone e viene travolto da una intervento in scivolata di Gosens. Terzo ammonito tra le fila viola.14:08

75' 3o ammonito Fiorentina: cartellino giallo per Robin Gosens.14:08

73' Gaetano di testa! Cross pennellato dalla trequarti sinistra di Augello per Gaetano, che stacca tutto solo al centro dell'area, mettendo di testa alto sopra la traversa.14:06

73' 4a sostituzione Cagliari: esce Nadir Zortea, entra Mattia Felici.14:06

72' 3a sostituzione Cagliari: esce Razvan Marin, entra Michel Adopo.14:04

67' 4a sostituzione Fiorentina: esce Riccardo Sottil, entra Albert Gudmundsson.14:00

67' 3a sostituzione Fiorentina: esce Yacine Adli, entra Amir Richardson.14:00

66' Punizione battuta da Marin in zona offensiva, con il centrocampista che crossa verso il centro dell'area: Mina commette fallo su Colpani e l'arbitro Piccinini fischia fallo per i Viola.13:59

63' Luvumbo riceve alto sulla sinistra, salta Dodo rientrando verso il centro e prova una conclusione verso la porta: deviazione decisiva in angolo di Comuzzo.13:56

62' Cross dalla destra di Zortea, con Piccoli che al centro dell'area prova una acrobazia: il numero 91 del Cagliari non riesce ad impattare il pallone e la difesa viola spazza la sfera.13:55

59' Luvumbo va via in velocità a Dodo, che è costretto al fallo in mezzo al campo. Il brasiliano diventa il secondo ammonito tra i padroni di casa.13:50

58' 2o ammonito Fiorentina: cartellino giallo per Dodo.13:50

57' 2a sostituzione Cagliari: esce Adam Obert, entra Zito Luvumbo.13:49

56' 2a sostituzione Fiorentina: esce Christian Kouamé, entra Moise Kean.13:49

56' 1a sostituzione Fiorentina: esce Jonathan Ikoné, entra Andrea Colpani.13:49

56' Sugli sviluppi del corner, Mina stacca di testa a centro area, concludendo alto di testa: viene però fischiato un fallo in attacco al Cagliari. Si ripartirà da una punizione per i Viola.13:48

55' Continua a provarci il Cagliari da situazioni di palla inattiva: punizione dalla trequarti mancina battuta da Augello verso il centro dell'area, con Adli che di testa respinge in angolo.13:48

53' Punizione dalla trequarti di destra battuta da Marin verso il secondo palo: non arriva per un soffio Mina e la palla termina sul fondo.13:46

52' Dopo qualche secondo a bordo campo, Comuzzo torna regolarmente in campo.13:45

51' Corner dalla sinistra per il Cagliari battuto da Augello, con la difesa della Fiorentina che spazza: Kouamé colpisce involontariamente Comuzzo, che rimane a terra. Interviene lo staff medico dei Viola, ma non sembra nulla di grave per il difensore di casa.13:44

49' Ikoné prova nuovamente a rendersi pericoloso, servendo un assist rasoterra dal fondo di destra: Sherri si allunga e blocca il pallone a terra.13:41

47' Ikoné chiede, ed ottiene, un uno-due con Beltran in zona trequarti: il filtrante dell'argentino manda in porta il francese, il quale conclude con il destro. Sherri respinge corto, con Luperto che poi appoggia di testa per consentire la presa al suo portiere.13:40

47' Nicola prova a cambiare qualcosa in zona trequarti, inserendo Gaetano al posto di Viola per provare a dare maggiore supporto a Piccoli. Non cambia nulla, invece, Palladino.13:39

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per gli ospiti.13:37

46' 1a sostituzione Cagliari: esce Nicolas Viola, entra Gianluca Gaetano.13:38

Partita complicata per il Cagliari, che sta facendo fatica a trovare qualità in mezzo al campo: molto bene fin qui, infatti, Cataldi e Adli, i quali stanno schermando molto bene ogni tentativo di imbucata e di percussione avversaria in zona centrale.13:23

La Fiorentina chiude la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Cataldi: il numero 32 viola, al 24', riceve al limite dell'area da Beltran e conclude con il destro di prima intenzione verso l'incrocio dei pali di destra, trovando una traiettoria imparabile per Sherri.13:21

45'+1' Finisce il primo tempo. Fiorentina-Cagliari 1-013:19

45'+1' Segnalato un minuto di recupero.13:18

45' Tentativo di contropiede del Cagliari, con Viola che lancia Piccoli in profondità: l'attaccante combatte con Comuzzo per il possesso del pallone, ma viene fermato per una posizione di fuorigioco.13:18

41' Ikoné riesce a recuperare palla all'interno della sua area di rigore, poi la protegge bene sulla pressione di Obert: il francese termina a terra e viene fischiato fallo per la Fiorentina.13:15

37' Adli prova a concludere direttamente verso la porta dal calcio di punizione laterale: la palla si impenna e termina alta sopra la traversa.13:10

36' 1o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Yerry Mina.20:18

36' Sottil punta l'area di rigore sulla sinistra, salta Mina in velocità e viene steso al limite dell'area, in zona laterale, dal difensore colombiano. Primo ammonito per gli ospiti.13:09

33' Il nuovo corner battuto da Adli arriva in zona secondo palo con Kouamé che prova un assist di testa verso il centro: Gosens si allunga ma non può arrivare sul pallone. Si ripartirà da un rinvio dal fondo per il Cagliari.13:06

33' Il corner battuto dalla Fiorentina viene respinto inizialmente da Sherri, con Kouamé che riesce a guadagnare un nuovo angolo sulla destra.13:06

32' Percussione di Beltran dopo un filtrante a sorpresa di Sottil: l'attaccante argentino arriva in area e conclude con il mancino, subendo però il recupero di Mina, che in scivolata devia in calcio d'angolo.13:05

31' Il difensore della Fiorentina affonda il tackle sulla corsia laterale di sinistra, travolgendo Piccoli: l'arbitro Piccinini estrae il primo giallo del match.13:04

30' 1o ammonito Fiorentina: cartellino giallo per Pietro Comuzzo.13:03

28' Problema alla caviglia per Luperto, dopo uno scontro accidentale con Kouamé: staff medico del Cagliari in campo.13:01

26' Cross teso di Zortea dalla destra, con la palla che attraversa tutta l'area di rigore e termina sul fondo dalla parte opposta.12:59

24' GOL! FIORENTINA-Cagliari 1-0! Rete di Cataldi! Giocata individuale di Adli, che conclude col mancino, trovando una deviazione che fa carambolare la sfera tra i piedi di Beltran: l'argentino scarica per Cataldi, che dal limite la calcia di prima intenzione col destro, trovando la rete a mezza altezza a fil di palo verso destra.



20' Kouamé protegge palla in zona mediana, subendo la pressione fallosa alle spalle da parte di Luperto.12:53

17' Da qualche minuto i ritmi del match si sono abbassati, con il Cagliari che sembra aver preso le misure agli avversari rispetto alla fase iniziale del match.12:51

14' Sugli sviluppi del corner, Piccoli sbuca alle spalle della difesa dopo un colpo di testa di un compagno, venendo però pescato in offside. Calcio di punizione per la Fiorentina.12:47

11' Cagliari vicinissimo al vantaggio! Gli ospiti recuperano alto il possesso del pallone, con Mina che serve Zortea sulla zona destra dell'area, il quale crossa al centro per Piccoli: il numero 91, oggi in maglia bianca, calcia a botta sicura, trovando la respinta di De Gea. La palla arriva al limite con Makoumbou che calcia a rete, trovando una deviazione decisiva di Ranieri a pochi passi dalla linea di porta: si ripartirà da un calcio d'angolo da sinistra.12:46

8' Occasione per Dodo! Il terzino brasiliano si accentra palla al piede sulla trequarti di destra, scambia con Kouamé per poi inserirsi in area a tu per tu con Sherri, concludendo rasoterra ad incrociare con il destro: la palla termina fuori rispetto al palo di sinistra.12:42

8' La Fiorentina continua a gestire il possesso del pallone, mentre il Cagliari non riesce ad uscire dalla propria metà campo.12:40

4' Dopo un colpo di testa di Comuzzo sugli sviluppi del corner, battuto da destra, la difesa del Cagliari riesce nuovamente a spazzare.12:38

4' Serie di finte di Ikoné sulla destra, conclusa da una deviazione di Obert in calcio d'angolo.12:37

3' Questa volta l'angolo battuto da Adli viene respinto dalla difesa ospite, con Dodo che decide di chiudere l'azione con una conclusione dalla distanza: palla lontana dalla porta difesa da Sherri.12:36

2' Corner battuto da Adli verso la zona del secondo palo, con Sherri che si allunga e respinge sul fondo dalla parte opposta: nuovo angolo per i Viola.12:35

2' Sottil e Gosens scambiano sulla corsia mancina, con l'esterno tedesco che arriva al cross dal fondo: palla deviata da Zappa e primo angolo del match.12:35

Via alla sfida tra Fiorentina e Cagliari: primo possesso per i Viola.12:33

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Piccinini, della sezione di Forlì. Gli assistenti saranno Carbone e Peretti. Il quarto uomo Rapuano. Al Var e Avar spazio alla coppia Serra-Mariani.11:47

Nicola continua a preferire Sherri a Scuffet tra i pali: davanti al portiere albanese agiranno Mina e Luperto in zona centrale, con Zappa e Obert ad occuparsi delle corsie laterali. In mediana ci sarà il duo Marin-Makoumbou. In zona offensiva, invece, Piccoli verrà supportato da Zortea, Viola e Augello, con Luvumbo che partirà dalla panchina.11:47

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si schiera con un 4-2-3-1: Sherri – Zappa, Mina, Luperto, Obert – Marin, Makoumbou – Zortea, Viola, Augello – Piccoli.11:47

Dopo l’impegno di Coppa Italia, Palladino torna a schierare De Gea tra i pali, con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens confermati nel quartetto difensivo. In mezzo al campo riecco Adli al fianco di Cataldi. Davanti arrivano le sorprese: panchina per Colpani, Gudmundsson e Kean, con Ikoné, Beltran e Sottil alle spalle di Kouamé.11:43

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina scende in campo con un 4-2-3-1: De Gea – Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens – Adli, Cataldi – Ikoné, Beltran, Sottil – Kouamé.11:42

Tra le squadre affrontate almeno 25 volte in casa in Serie A, il Cagliari è quella contro cui la Fiorentina ha la percentuale di vittorie interne più alta, ovvero del 69% (29 successi su 42 incontri).11:29

Il Cagliari vive un buon stato di forma grazie ai cinque punti conquistati nelle ultime tre partite contro Milan, Genoa ed Hellas Verona, di cui proprio una vittoria contro la squadra veneta durante l’ultima giornata. La classifica vede ora i sardi tre punti sopra la zona retrocessione, con Lecce ed Hellas Verona a dividerli dal Como, attualmente posizionato in terz’ultima posizione.11:26

I Viola si presentano al match dopo il passo falso di Coppa Italia contro l’Empoli che li ha portati all’eliminazione agli ottavi di finale, dopo la serie dei calci di rigore. La formazione di Palladino vuole mantenere attiva la serie di vittorie consecutive in campionato, che ora è ferma a sette (esclusa la partita contro l’Inter, che verrà recuperata nel 2025).11:26

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina di Raffaele Palladino ospita il Cagliari di Davide Nicola con l’obiettivo di ottenere i tre punti e rispondere ad Atalanta e Inter, entrambe vincenti nelle rispettive sfide contro Milan e Parma.11:26

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina-Cagliari, gara valida per la 15a giornata del campionato di Serie A.11:25

