LIVE UDINESE - BOLOGNA 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Dacia Arena

Città: Udine

Capienza: 25144 spettatori14:29

Benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Bologna, match valido per la 35° giornata di Serie A.14:29

Entrambe le squadre sono a quota 39 punti, a più 8 sulla zona retrocessione. La salvezza è vicina ma non ancora matematica, perché ci sono ancora 12 punti in palio. L'Udinese viene dalla sconfitta per 2-1 contro la Juventus, gara nella quale non ha affatto demeritato, il Bologna non vince da tre partite e soprattutto ha subito 8 gol nelle ultime due. Se domani il Benevento dovesse perdere, chi vince oggi sarebbe salvo. 14:37

Vediamo le formazioni ufficiali. L'Udinese scende in campo con il 3-5-1-1: Musso - Beçao, Bonifazi, Nuytinck - Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen - Pereyra - Okaka. A disposizione: Gasparini, Scuffet, Samir, Ouwejan, De Maio, Zeegelaar, Makengo, Palumbo, Micin, Llorente, Forestieri.14:44

Il Bologna si schiera con un 4-2-3-1 così composto: Skorupski - Tomyiasu, Danilo, Soumaoro, Dijks - Schouten, Soriano - Skov Olsen, Vignato, Barrow - Palacio. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Amey, Antov, Faragò, Mbaye, De Silvestri, Baldursson, Poli, Svanberg, Urbanski, Sansone, Orsolini, Juwara.14:43

Gotti conferma l'11 con cui si è presentato a Torino, fatto salvo il rientro di Musso tra i pali dopo la squalifica. Okaka unica punta assistito dal Tucu Pereyra, capitan De Paul a centrocampo guidare la squadra. Llorente non è al meglio ma c'è in panchina. Mihajlovic ne cambia solo due rispetto a domenica: fuori De Silvestri e Orsolini, dentro Dijks e Skov Olsen. In avanti confermatissimo Palacio, reduce dalla tripletta contro la Fiorentina.14:53

Dirige il match il signor Alberto Santoro della sezione di Messina, coadiuvato da Cecconi e Rossi. Il quarto uomo è Di Marino. Al VAR c'è Abisso con Bindoni.14:54

FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dal Bologna.15:02

Subito un pallone interessante di Pereyra per Arslan in area: il centrocampista non stoppa bene e perde il tempo sul pallone.15:03

4' Ha iniziato bene l'Udinese, cerca spesso la verticale.15:10

7' Buona ripartenza del Bologna, Vignato cerca il primo palo da fuori, tiro deviato in corner.15:10

12' OCCASIONE PER IL BOLOGNA! Barrow riceve a centro area e calcia di prima, colpendo però un difensore avversario! Era un rigore in movimento! Sulla ribattuta Vignato non riesce a incidere.15:15

14' Fin qui i ritmi del match non sono proprio frenetici, le due squadre non fanno pressione nella fase di costruzione dell'avversario.15:17

17' Il possesso è alternato, ma nessuna delle due squadre riesce poi a incidere negli ultimi metri.15:20

19' Nuytinck scarica il sinistro da lontanissimo, blocca a terra Skorupski.15:21

20' Okaka si porta dietro in area due difensori avversari e poi trova lo spazio per mettere in mezzo: nessuno dei suoi ci ha creduto e ha attaccato la porta.15:23

21' Doppio dribbling di Skov Olsen, che poi crossa in mezzo. Ottiene un calcio d'angolo.15:25

23' GOL! UDINESE-Bologna 1-0! RETE DI RODRIGO DE PAUL! Ruba palla sui 35 metri, se la porta fin dentro l'area e poi prende in controtempo Skorupski con un tocco di punta! Capolavoro, l'ennesimo di questa stagione, del capitano dell'Udinese!



Guarda la scheda del giocatore Rodrigo De Paul15:27

26' Palla verticale interessante per l'inserimento di Molina, che non ci arriva per poco, davanti a Skorupski.15:29

29' Da Paul fino al gol era stato poco nel vivo del gioco, marcato strettissimo da Schouten. Adesso ha iniziato a guidare la squadra.15:32

30' Ammonito proprio Jerdy Schouten, per fallo su De Paul.15:32

31' Ancora De Paul, riceve al limite, si gira e scarica il destro. Centrale, para Skorupski senza problemi.15:33

34' Walace chiude su Skov Olsen in ripartenza. Lo svedese non l'ha gestita bene.15:36

37' Fase interlocutoria del match, l'Udinese cerca di controllare la partita e fin qui ci sta riuscendo.15:39

38' Molina è a terra in area. Okaka lo aveva servito sulla corsa, ma l'esterno non ci è arrivato, poi ha protestato per un contatto.15:40

41' Beçao chiede il cambio, problemia all'inguine per lui.15:44

42' Nell'Udinese quindi esce Beçao, prende il suo posto Sebastian De Maio.15:44

43' Pereyra tenta un cross dal fondo, la deviazione di Danilo favorisce Skorupski.15:45

45' Un minuto di recupero.15:47

45'+1' DOPPIA PARATA DI MUSSO! Prima si distende su un tiro di Soriano da fuori, poi sul tap in di Palacio da due passi è fantastico a rialzarsi e opporsi col corpo!15:49