Benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Bologna, match valido per la 17° giornata di Serie A.17:29

Il Bologna scende in campo con il 4-2-3-1: Da Costa - Tomyiasu, Danilo, Paz, Hickey - Schouten, Dominguez - Orsolini, Soriano, Vignato - Palacio. A disposizione: Breza, Molla, Arnofoli, Kahiolti, Calabresi, Dijks, Baldursson, Poli, Vergani, Rabbi, Rocchi, Barrow, Skov Olsen. 17:47

Nel Genoa, Ballardini sposta Criscito sulla fascia e Bani trova spazio tra i tre dietro. A fare coppia con Shomurodov c'è Destro, panchina per Scamacca. Ancora fuori dall'11 titolare Rovella. Mihajlovic sceglie Dominguez per sostituire lo squalificato Svanberg. A sorpresa, dentro Vignato, fuori Musa Barrow. Gli indisponibili sono tanti in entrambe le squadre e i due allenatori devono fare a meno di pedine importanti, su tutti Zapata e Pandev da una parte, Skorupski dall'altra.17:51