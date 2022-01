LIVE VERONA - SALERNITANA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori19:47

Partita a forte rischio per diversi giorni ma che alla fine ha avuto il definitivo via libera, ecco quindi che la Salernitana potrà inaugurare il suo 2022 in una trasferta ostica contro una squadra in forma.19:47

Il Verona viene dal successo esterno in casa dello Spezia per 2-1, che ha permesso loro di salire a quota 27 punti in classifica. I campani hanno invece saltato l'impegno contro il Venezia in programma il 6 gennaio.19:48

Formazione VERONA (3-4-2-1): Pandur - Casale, Gunter, Ceccherini - Depaoli, Ilic, Miguel Veloso, Lazovic - Lasagna, Caprari - Simeone. A disposizione: Ruegg, Pierobon, Tameze, Barak, Kalinic, Florio, Chiesa, Kivila.20:02

Formazione SALERNITANA (3-5-2): Belec - Gyomber, Veseli, Gagliolo - Kastanos, Zortea, Coulibaly M, Di Tacchio, Jaroszynski - Gondo, Djuric. A disposizione: Deli Carri, Perrone, Kechrida, Russo, Motoc, Capezzi, Schiavone, Bonazzoli, Cannavale, De Matteis, Fiorillo.20:07

Nel Verona spazio ancora a Pandur da titolare tra i pali. In avanti gioca Simeone, mentre in difesa andranno Casale, Gunter e Ceccherini. In mediana De Paoli, Ilic, Veloso e Lazovic agiranno alle spalle di Lasagna e Caprari.20:25