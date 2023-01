Benvenuti allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona per la sfida tra Verona e Cremonese, gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A.18:01

Gli ospiti sono penultimi con 7 punti, solo uno in più rispetto ai rivali gialloblu e sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Nella scorsa giornata i grigiorossi hanno messo in difficoltà la Juventus, prima di capitolare nei minuti finali.18:04