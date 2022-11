Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori19:55

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina-Salernitana, gara valida per la 14a giornata di Serie A.19:55

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si sfidano oggi Fiorentina e Salernitana, due squadre in un buono stato di forma. 19:55

La Fiorentina negli ultimi due match, entrambi in trasferta, ha battuto lo Spezia per 2-1 e la Sampdoria per 2-0, trovando nel mezzo anche la qualificazione al turno successivo di Conference League, grazie alla vittoria per 3-0 con l’FK Rigas. La classifica attuale dice però che i viola devono rincorrere per qualificarsi nuovamente nelle Coppe Europee e distano 8 punti dall’Udinese e Inter appaiate al settimo posto.19:56

La Salernitana ha totalizzato quattro punti nelle ultime due uscite stagionali, grazie alla vittoria a sorpresa in trasferta con la Lazio per 3-1 e con il pareggio interno con la Cremonese per 2-2. I granata sono attualmente a 17 punti in classifica, un punto in più rispetto alla Fiorentina.19:57

Le due formazioni si affrontano per la settima volta in Serie A, con tre risultati favorevoli ai viola, due favorevoli ai granata e un pareggio. Tutti e tre i precedenti disputati a Firenze, hanno visto sempre vincente la squadra di casa.19:57

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina scende in campo con un 4-3-3: Terracciano – Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi – Bonaventura, Amrabat, Mandragora– Ikonè, Cabral, Kouamè.19:57

Italiano conferma Terracciano tra i pali, con Milenkovic e Igor a formare la coppia centrale e Dodò e Biraghi sugli esterni. A centrocampo il trio formato da Bonaventura, Amrabat e Mandragora. Davanti spazio a Cabral, con Ikonè e Kouamè ai suoi lati.19:58

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana scende in campo con un 3-5-2: Sepe – Bronn, Daniliuc, Pirola – Candreva, Vilhena, Bohinen, Coulibaly, Mazzocchi – Piatek, Bonazzoli.19:58

Davide Nicola conferma il 3-5-2 con Sepe in porta, Bronn, Daniliuc e Pirola a formare il trio difensivo. A centrocampo la zona centrale sarà presidiata da Bohinen in mediana, con Coulibaly e Vilhena ai suoi fianchi. Sulle fasce i soliti Mazzocchi e Candreva, davanti rientra Bonazzoli dal primo minuto, affiancato da Piatek. Panchina per Dia.19:58