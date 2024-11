Benvenuti alla diretta di VENEZIA-PARMA, match valido per la 13a giornata di Serie A.14:01

Il Venezia è reduce dalla sconfitta esterna per 1-0 con l'Inter, mentre il Parma arriva dallo 0-1 casalingo con il Genoa.14:02

Le scelte di Di Francesco: c'è Doumbia in mezzo al campo al fianco di Duncan, con Busio e Oristanio a supporto di Pohjanpalo. In difesa spazio a Candela con Svoboda e Idzes.14:13

Le scelte di Pecchia: c'è Benedyczak in attacco, solo panchina per Bonny. Sulla trequarti spazio a Cancellieri al fianco di Mihaila e Man. Titolari Hainaut e Leoni in difesa.14:14