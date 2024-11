Venezia-Parma 1-2 pagelle: Bonny entra, segna e salva Pecchia, flop Stankovic, Di Francesco affonda

Top e flop della gara: bene Nicolussi Caviglia e Oristanio, delude Stankovic. Nel Parma Bonny e Valeri fanno la differenza, bene anche Dennis Man

Dopo 77 giorni di digiuno, il Parma di Pecchia ritrova la vittoria, e lo fa fuori casa al Penzo per 2-1 contro il Venezia sempre più ultimo. Si ferma di nuovo la squadra di Di Francesco che aveva anche aperto la gara con un vantaggio preziosissimo, dopo soli 5′ di gioco, grazie ad un assist perfetto dello scatenato Oristanio per Nicolussi Caviglia tutto libero in area di rigore. Dopo soli 10′, però, Valeri su intuizione di Man trova il pareggio con un perfetto rasoterra dalla distanza, su cui Stankovic poteva fare di più. Non basta una rete annullata a Pohjanpalo, per fuorigioco al 62′, a riaccendere le speranze del Venezia. I veneti subiscono un contropiede al 68′ che culmina con il raddoppio del Parma (2-1), grazie ad un tap-in facile facile di Bonny (entrato nella ripresa) e ad un secondo erroraccio del portiere serbo. Gli emiliani salgono al 14esimo posto a quota 12 punti e inguaiano il Venezia di Di Francesco, ultimo in classifica a quota 8 punti.

Venezia-Parma, la chiave tattica della gara

Sorpresa tattica per Di Francesco che passa dal 3-5-2 al 3-4-2-1: c’è Doumbia in mezzo al campo al fianco di Duncan, con Busio e Oristanio a supporto di Pohjanpalo. In difesa spazio a Candela con Svoboda e Idzes.

Il Parma di Pecchia conferma, invece, il 4-2-3-1 ma con alcune novità di formazione: c’è Benedyczak in attacco, al posto di Bonny. Sulla trequarti spazio a Cancellieri al fianco di Mihaila e Man. Titolari Hainaut e Leoni in difesa.

Le due squadre si affrontano a viso aperto, senza esclusione di colpi e con la voglia di attaccare che sembra superare di gran lunga quella di difendere. All’intervallo però l’equilibrio regna. Nel secondo tempo si riaccende la gara con tante occasioni offensive nate dal gioco in profondità sulle fasce.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Venezia-Parma

Venezia-Parma, curiosità: giostra di gol tra Serie A e Serie B

Venezia-Parma vengono entrambe da due sconfitte per 0-1 nell’ultima giornata di campionato: la squadra di Di Francesco in trasferta a Milano contro l’Inter e gli emiliani in casa contro il Genoa.

Le sfide più recenti tra Venezia e Parma, al Penzo, hanno regalato molti gol e sono state sempre decise nella ripresa, come l’ultimo scontro in ordine di tempo (07/10/23) nello scorso campionato di Serie B vinto 3-2 dalla squadra di casa: Busio al 46’, Benedyczak al 54’, Tessmann al 63’, Ellertsson al 78’ e infine Colak al 93’, reti messe a segno tutte le secondo tempo.

L’ultimo scontro vinto, invece, dalla squadra crociata risale al campionato 2017/2018 per un 0-1.

I top e flop del Venezia

Nicolussi Caviglia 7. Segna dopo soli 5′ di gioco grazie ad un assist di Oristanio a tagliare tutta l’area di rigore: stop di petto favoloso e conclusione al volo.

Segna dopo soli 5′ di gioco grazie ad un assist di Oristanio a tagliare tutta l’area di rigore: stop di petto favoloso e conclusione al volo. Oristanio 6.5. Fa tutto lui nell’azione del primo gol: porta in marcatura su di sé tre uomini, li fa fuori in velocità e serve un cross perfetto per Nicolussi Caviglia.

Fa tutto lui nell’azione del primo gol: porta in marcatura su di sé tre uomini, li fa fuori in velocità e serve un cross perfetto per Nicolussi Caviglia. Pohjanpalo 6. Rete annullata per fuorigioco al 62′.

Rete annullata per fuorigioco al 62′. Svoboda 5.5. In difesa completa il maggior numero di contrasti (55) nella partita. Perde completamente la marcatura sul gol di Bonny al 68′.

In difesa completa il maggior numero di contrasti (55) nella partita. Perde completamente la marcatura sul gol di Bonny al 68′. Stankovic 5. Colpevole su entrambe le reti subite: in ritardo sulla prima ed erroraccio di respinta sulla seconda.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Venezia

I top e flop del Parma

Bonny 7. Entra dalla panchina, trova la rete del vantaggio (2-1): sfrutta una respinta non ottimale di Stankovic e appoggia il pallone in rete da posizione ravvicinata al 70′.

Entra dalla panchina, trova la rete del vantaggio (2-1): sfrutta una respinta non ottimale di Stankovic e appoggia il pallone in rete da posizione ravvicinata al 70′. Valeri 7. Trova un gol spettacolare da 25 metri: da calcio piazzato riceve palla da Man, controlla e fa partire un tiro rasoterra forte e preciso che batte Stankovic.

Trova un gol spettacolare da 25 metri: da calcio piazzato riceve palla da Man, controlla e fa partire un tiro rasoterra forte e preciso che batte Stankovic. Man 6.5. Assist per Valeri nel primo tempo; da un suo tiro di sinistro – non bloccato da Stankovic – nasce l’occasione del 2-1 del Parma.

Assist per Valeri nel primo tempo; da un suo tiro di sinistro – non bloccato da Stankovic – nasce l’occasione del 2-1 del Parma. Hainaut 5.5. Sbaglia la marcatura sul primo gol subito dal Parma

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Parma