Le probabili formazioni della 12a giornata in Serie A: indisponibili e aggiornamenti dell'ultimo minuto

Serie A 2024-25, 12° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

La dodicesima giornata della Serie A si annuncia molto importante sia per la zona retrocessione sia per la lotta scudetto. La giornata inizia con partite tra pericolanti, ma è soprattutto la giornata di partitissime come Juve-Toro e Inter-Napoli. Se per il big match di domenica sera non ci sono segnali di particolari defezioni e quindi saranno Inzaghi e Conte a fare scelte tecniche, per il Derby della Mole le due torinesi devono rinunciare a qualche giocatore importante: i bianconeri sempre senza i lungodegenti Milik e Bremer che costringono Motta a scelte obbligate in attacco e difesa, i granata che oltre al ko di Zapata devono registrare quello di Ché Adams. Per le squadre impegnate in zona retrocessione segnaliamo la situazione infortuni particolarmente complicata per Genoa e Como che costringono a scelte tattiche di emergenza.

Tutte le probabili formazioni

Giovedì 7 Novembre 2024 ore 20:45 Genoa 3-5-2 Como 4-2-3-1 Probabili titolari N. Leali (1) A. Vogliacco (14) J. Vásquez (22) A. Matturro (33) S. Sabelli (20) M. Thorsby (2) M. Badelj (47) M. Frendrup (32) Aarón Martín (3) A. Pinamonti (19) J. Ekhator (21) Probabili titolari E. Audero (1) E. Goldaniga (5) A. Dossena (13) M. Kempf (2) Alberto Moreno (18) Y. Engelhardt (26) M. Braunöder (27) Gabriel Strefezza (7) N. Paz (79) A. Fadera (16) P. Cutrone (10) Riserve D. Sommariva, F. Stolz, H. Ahanor, A. Marcandalli, A. Zanoli, E. Bohinen, L. Kasa, P. Masini, F. Melegoni, F. Miretti, I. Dorgu, G. Pereiro Pepe Reina, M. Vigorito, F. Barba, Fellipe Jack, M. Sala, Ali Jasim, A. Iovine, G. Mazzaglia, S. Verdi, L. da Cunha, A. Belotti, A. Cerri Squalificati - - Indisponibili R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia, M. Bani - Infortunio alla coscia - Rientra il 08-11-2024 , C. Ekuban - Infortunio alla coscia, P. Gollini - Infortunio all'anca, Junior Messias - Strappo muscolare, K. De Winter - Infortunio alla coscia - Rientra il 14-11-2024 , B. Norton-Cuffy - Infortunio all'anca, Vítinha - Infortunio alla coscia - Rientra il 16-12-2024 , D. Ankeye - Distorsione alla caviglia Sergi Roberto - Strappo muscolare, D. Baselli - Infortunio all'inguine, L. Mazzitelli - Lesione al polpaccio, A. Gabrielloni - Strappo muscolare, B. Kone - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-01-2025 Venerdì 8 Novembre 2024 ore 20:45 Lecce 4-5-1 Empoli 3-4-2-1 Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) Kialonda Gaspar (4) F. Baschirotto (6) A. Gallo (25) P. Dorgu (13) S. Pierotti (50) Y. Ramadani (20) H. Rafia (8) L. Banda (22) N. Krstović (9) Probabili titolari D. Vásquez (23) M. De Sciglio (22) A. Ismajli (34) M. Viti (21) E. Gyasi (11) L. Henderson (6) T. Anjorin (8) G. Pezzella (3) O. Solbakken (17) Y. Maleh (93) L. Colombo (29) Riserve A. Borbei, C. Früchtl, J. Samooja, G. Jean, A. Pelmard, L. Coulibaly, M. Kaba, E. McJannet, R. Oudin, B. Pierret, Tete Morente, A. Rebić, N. Sansone F. Brancolini, J. Seghetti, L. Cacace, L. Marianucci, J. Sambia, L. Tosto, L. Belardinelli, N. Haas, E. Ekong, I. Konate, P. Pellegri, B. Popov Squalificati - - Indisponibili F. Marchwiński - Distorsione alla caviglia, B. Pierret - Infortunio alla coscia, R. Burnete - Infortunio alla coscia, L. Hasa - Strappo muscolare, M. Berisha - Infortunio alla coscia A. Grassi - Distorsione alla caviglia, T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore, S. Perisan - Distorsione alla caviglia, S. Żurkowski - Distorsione alla caviglia, S. Esposito - Lesione al tendine del ginocchio, J. Fazzini - Infortunio alla coscia Sabato 9 Novembre 2024 ore 15:00 Venezia 3-5-2 Parma 4-3-3 Probabili titolari F. Stanković (35) G. Altare (15) M. Svoboda (30) J. Idzes (4) F. Zampano (7) H. Nicolussi (14) M. Kofod Andersen (38) D. Črnigoj (22) R. Haps (5) G. Oristanio (11) J. Pohjanpalo (20) Probabili titolari Z. Suzuki (31) W. Coulibaly (26) E. Delprato (15) B. Balogh (4) E. Valeri (14) N. Estévez (8) M. Keita (16) S. Sohm (19) D. Man (98) A. Bonny (13) V. Mihăilă (28) Riserve M. Grandi, J. Joronen, A. Candela, F. Carboni, R. Sagrado, J. Schingtienne, M. Šverko, G. Busio, I. Doumbia, A. Duncan, S. El Haddad, M. Ellertsson, J. Yeboah, C. Gytkjær, A. Raimondo L. Chichizola, E. Corvi, G. Di Chiara, G. Leoni, Y. Osorio, D. Camara, A. Hainaut, P. Almqvist, A. Benedyczak, M. Cancellieri, G. Charpentier, A. Haj Mohamed Squalificati - - Indisponibili B. Bjarkason - Infortunio all'inguine - Rientra il 25-11-2024 Hernani - Strappo muscolare, Adrián Bernabé - Infortunio alla coscia, L. Valenti - Altro, A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore, M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 20-02-2025 Sabato 9 Novembre 2024 ore 18:00 Cagliari 4-2-3-1 Milan 4-2-3-1 Probabili titolari S. Scuffet (22) G. Zappa (28) J. Palomino (24) S. Luperto (6) T. Augello (3) A. Makoumbou (29) A. Deiola (14) N. Zortea (19) G. Gaetano (70) Zito Luvumbo (77) R. Piccoli (91) Probabili titolari M. Maignan (16) Emerson Royal (22) M. Thiaw (28) F. Tomori (23) T. Hernández (19) Y. Fofana (29) T. Reijnders (14) S. Chukwueze (21) C. Pulišić (11) Rafael Leão (10) Álvaro Morata (7) Riserve A. Sherri, Paulo Azzi, A. Obert, M. Wieteska, J. Jankto, R. Marin, M. Prati, N. Viola, M. Felici, G. Lapadula, K. Mutandwa, L. Pavoletti M. Sportiello, L. Torriani, D. Calabria, S. Pavlović, R. Loftus-Cheek, Y. Musah, F. Terracciano, K. Zeroli, T. Abraham, F. Camarda, L. Jović, N. Okafor Squalificati Y. Mina - Termina il 11-11-2024 , M. Adopo - Termina il 11-11-2024 - Indisponibili - A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-03-2025 , I. Bennacer - Lesione al polpaccio - Rientra il 16-01-2025 , M. Gabbia - Strappo muscolare Sabato 9 Novembre 2024 ore 20:45 Juventus 4-2-3-1 Torino 3-5-2 Probabili titolari M. Di Gregorio (29) N. Savona (37) F. Gatti (4) P. Kalulu (15) A. Cambiaso (27) M. Locatelli (5) K. Thuram (19) Francisco Conceição (7) T. Koopmeiners (8) K. Yıldız (10) D. Vlahović (9) Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) Saúl Coco (23) G. Maripán (13) A. Masina (5) V. Lazaro (20) N. Vlašić (10) S. Ricci (28) I. Ilić (8) B. Sosa (24) A. Sanabria (9) G. Gineitis (66) Riserve M. Perin, C. Pinsoglio, J. Cabal, Javier Gil, J. Rouhi, Danilo, V. Adžić, N. Fagioli, W. McKennie, Douglas Luiz, T. Weah, S. Mbangula A. Donnarumma, A. Paleari, C. Bianay Balcot, A. Dembélé, M. Pedersen, M. Vojvoda, S. Walukiewicz, A. Ciammaglichella, K. Linetty, A. Tamèze, Y. Karamoh, A. Njie Squalificati P. Pogba - Indisponibili A. Milik - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-12-2024 , Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-04-2025 D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore, C. Adams - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 10-11-2024 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore, E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 09-12-2024

Tutte le partite di questa giornata