Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce 8 Novembre 2024 ore 20:45

Formazioni non ancora annunciate

PREPARTITA

Lecce - Empoli è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Empoli sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Attualmente il Lecce si trova 20° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte); invece l'Empoli si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 4 gol e ne ha subiti 20; l'Empoli ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Lecce ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Verona e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, l'Inter e Como ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 1-0 mentre L'Empoli ha incontrato Como vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luca Gotti è Patrick Dorgu con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Lorenzo Colombo con 2 gol.

Lecce e Empoli si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, l'Empoli ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Lecce-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo nel match più recente contro l’Empoli in Serie A (1-0 al Via del Mare, grazie al gol di Nicola Sansone, lo scorso 13 aprile), il Lecce potrebbe vincere due gare di fila contro questa avversaria nella competizione per la prima volta.

Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide interne contro l’Empoli in Serie A (2V, 2N); l’unica sconfitta davanti ai propri tifosi contro questa avversaria nella competizione è arrivata l’8 febbraio 2006 (2-1 grazie ai gol di Sergio Almirón e Francesco Tavano per i toscani e di Cristian Ledesma per i pugliesi).

Il Lecce ha segnato solo quattro gol nelle ultime 14 gare disputate in Serie A, restando a secco di reti 11 volte in questo parziale e subendo inoltre una media di 1.7 gol a partita nel periodo (24 reti incassate in 14 incontri) – la differenza reti di meno 20 è la peggiore nel massimo campionato in questo arco temporale (dal 10 maggio ad oggi).

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona nell’ultimo match giocato al Via del Mare in Serie A (1-0), il Lecce potrebbe ottenere due successi di fila davanti ai propri tifosi nel torneo per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2023 (tre in quel caso, con Roberto D’Aversa in panchina).

L’Empoli ha incassato solo nove reti dopo i primi 11 incontri di questo campionato e non ha mai fatto meglio a questo punto di un torneo di massima serie (nove anche nel 2006/07, in cui i toscani ottenero il settimo posto nella classifica finale, tuttora il miglior piazzamento del club in una stagione di Serie A).

L’Empoli ha perso solo una delle ultime sei trasferte di Serie A (3V, 3N) andando a segno in ognuna delle sei nel parziale; in particolare, dopo il pareggio nell’ultimo match fuori casa a Parma, la squadra toscana potrebbe pareggiare due gare esterne di fila nella competizione per la prima volta da maggio 2023 (vs Sampdoria e Hellas Verona in quel caso).

Nelle 21 gare di Serie A alla guida del Lecce, Luca Gotti ha una media punti di 1.00 esatto a partita, mentre Roberto D’Aversa nelle 28 partite in cui ha allenato il Lecce nello scorso campionato aveva registrato una media di 0.89 a match.

L’Empoli ha conquistato cinque clean sheets in 11 incontri in questo torneo (eguagliando il proprio primato a questo punto del massimo campionato, stabilito nel 1998/99): solo Juventus (otto) e Napoli (sette) hanno fatto meglio della formazione toscana (cinque, come Fiorentina e Inter) in questa Serie A.

L’ultimo gol in Serie A di Lameck Banda è arrivato proprio contro l’Empoli, ma al Castellani l’11 dicembre 2023: la formazione toscana è l’unica nel massimo campionato contro cui l’esterno zambiano vanta almeno una rete e almeno un assist.

Mattia Viti è il difensore che ha vinto più contrasti in questo campionato (21); inoltre, tra i giocatori dell’Empoli, il classe 2002 è quello che ha vinto più duelli (59) sia uno dei due che conta più intercetti (19 come Ardian Ismaijli) nella Serie A in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Lecce Empoli Partite giocate 11 11 Numero di partite vinte 2 3 Numero di partite perse 7 3 Numero di partite pareggiate 2 5 Gol totali segnati 4 8 Gol totali subiti 20 9 Media gol subiti per partita 1.8 0.8 Percentuale possesso palla 41.1 36.4 Numero totale di passaggi 3757 3289 Numero totale di passaggi riusciti 3021 2483 Tiri nello specchio della porta 41 28 Percentuale di tiri in porta 37.6 45.2 Numero totale di cross 163 141 Numero medio di cross riusciti 46 33 Duelli per partita vinti 567 538 Duelli per partita persi 537 601 Corner subiti 78 70 Corner guadagnati 45 42 Numero di punizioni a favore 136 134 Numero di punizioni concesse 124 169 Tackle totali 204 188 Percentuale di successo nei tackle 57.4 59.6 Fuorigiochi totali 16 16 Numero totale di cartellini gialli 18 23 Numero totale di cartellini rossi 3 1

