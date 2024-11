Il Monza non vince in campionato dall'ottava giornata, quando si era imposto con un netto 3-0 a Verona contro l'Hellas. Nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta (la quinta stagionale) contro il Milan di Fonseca per 0-1. Duro Nesta nel post-partita mentre commentava il gol annullato per un fallo dubbio subito da Theo Hernandez. In questo momento i Brianzoli arrancano all'ultimo posto a pari punti, 8, con la neopromossa Venezia.16:50

La Lazio sta vivendo un momento decisamente positivo. Da Settembre ad oggi, in tutte le competizioni, solo 2 passi falsi per la squadra di Baroni che è incappata in 2 sconfitte nelle trasferte di Firenze e di Torino contro la Juventus. Il resto solo vittorie! Le ultime gioie per i biancocelesti sono arrivate contro il Cagliari per 2-1 in campionato e sempre per 2-1 con il Porto in Europa League, competizione in cui la Lazio si trova sola al comando a punteggio pieno nella classifica generale. In campionato invecesi trova momentaneamente a 22 punti al 6° posto, visti i 3 punti conquistati questo pomeriggio da Atalanta e Fiorentina. Dunque Baroni cercherà oggi di non perdere il passo con il gruppo davanti in attesa anche dello scontro al vertice di questa sera tra Inter e Napoli.16:59