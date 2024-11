Pagelle di Monza-Lazio 0-1: Zaccagni spinge in alto la Baronilandia, Nuno Tavares manda in crisi Pereira

I biancocelesti battono di misura i brianzoli e salgono in vetta alla classifica. Umori opposti da una parte all'altra della Capitale. Le pagelle della sfida.

Atalanta, Napoli e Fiorentina hanno una nuova compagna di viaggio. E’ la Lazio che in attesa del match tra i partenopei e l’Inter si porta in vetta alla classifica battendo di misura un Monza volitivo ma impreciso. A consegnare i tre punti ai biancocelesti ci pensa un tiro a giro di Zaccagni nella prima frazione di gioco. Nella ripresa i brianzoli tentano la rimonta ma tutti i tentativi si spengono contro il muro eretto dalla formazione di Baroni.

Le scelte di Nesta e Baroni

Se Atene piange… Sparta se la ride di gusto. Da un lato all’altro della capitale l’umore cambia radicalmente. Dalla Roma che dopo De Rossi ha esonerato pure Juric alla Lazio che invece si gode un avvio di stagione al di sopra della più rosea aspettativa. Col Monza i biancocelesti si giocano il possibile primo posto: sorprende la rinuncia a Castellanos con Dia che va a fare la prima punta. Conferma per Pedro, ancora titolare. Nei biancorossi si riprende il suo posto in campo Daniel Maldini.

Zaccagni rompe gli equilibri

Nel giro di una settimana Alessandro Nesta ha fatto un vero e proprio tuffo nel passato. Prima il Milan e poi la Lazio col solo obiettivo di far prendere punti al suo Monza. Nella prima frazione di gioco i brianzoli resistono e provano ad affondare il colpo in contropiede. Il piano gara sembra funzionare, finché Zaccagni non decide di salire in cattedra e prendersi la scena. Prima l’esterno fa le prove con un sinistro a giro che colpisce il palo. Poco dopo nella stessa maniera prende l’angolino e trova l’1-0.

Secondo tempo di gestione e resistenza

Nella ripresa appena la Lazio cala un poco il ritmo il Monza prova a rientrare in gara. Qualche episodio per rimettersi in carreggiata ci sarebbe pure, tra la richiesta di un penalty di Bianco non concesso dall’arbitro alle iniziative estemporanee di Maldini e Mota. A proposito del figlio d’arte va segnalata la presenza in tribuna del papà, compagno di squadra di entrambi gli allenatori coinvolti nella gara. Il forcing finale dei brianzoli non porta comunque a nulla di buono. I capitolini si portano a casa il prezioso 1-0.

Top e flop del Monza

Una bella parata in avvio match senza la quale la sfida avrebbe potuto prendere ben altra piega. Prodigioso nel finale su Castellanos. Bondo 6 Non avrà piedi raffinatissimi ma quanto corre!

Top e flop della Lazio

Il sinistro a giro è una specialità della casa: prima il palo poi il gol dell’1-0. Nuno Tavares 7 E’ un uragano che travolge tutto quello che gli si para davanti. Non soffre neppure in fase difensiva.

