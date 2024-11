Benvenuti alla diretta di Genoa-Como, gara valida per il primo anticipo della 12' giornata del campionato di Serie A!18:22

Inizia già stasera il turno di Serie A, a Marassi il Genoa vuole dare continuità alla ritrovata vittoria di lunedì contro il Parma e uscire al più presto dalla zona pericolante della classifica. Prima del successo del Tardini, la squadra di Gilardino veniva da un periodo molto negativo fatto di cinque sconfitte e un solo punto conquistato in sei partite19:03

Non se la passa meglio il Como di Cesc Fabregas, a secco di vittorie dal 3-2 contro il Verona dello scorso 29 settembre. Da lì in avanti, solo un pareggio (in casa col Parma) e quattro sconfitte, tra cui quella di lunedì scorso nello scontro diretto con l'Empoli. 19:05