Grazie per aver seguito con noi la diretta di Venezia-Parma, arrivederci al prossimo turno di Serie A.16:54

Cartellino giallo per Joseph Charpentier.16:47

Cartellino giallo per Giallo Magnus Kofod Andersen.16:41

Insiste il Venezia, ma il Parma si difende in maniera compatta e ordinata, rischiando poco o nulla.16:37

Giro palla prolungato del Venezia che non riesce però ad impensierire concretamente il Parma.16:35

GOL! Venezia-PARMA 1-2! Rete di Ange BONNY! Splendida progressione palla al piede di Sohm che trova Man, bravo a liberare un mancino insidioso che Stankovic non trattiene, sulla respinta Bonny deposita in rete. Guarda la scheda del giocatore Ange-Yoan Bonny 16:27

Grandissima occasione per il Venezia: prima Oristanio si gira velocemente e conclude di sinistro trovando l'ottima chiusura di Delprato, poi il tiro quasi a botta sicura di Zampano ben contrastato da Balogh.16:26

Bravissimo Pohjanpalo a raccogliere l'assistenza di Oristanio e a concludere in maniera veloce e precisa con un destro incrociato che batte Suzuki. L'arbitro però ferma tutto per posizione di fuorigioco del centravanti.16:21

Squillo del Parma con Charpentier: conclusione incrociata di destra, bravissimo Idzes a seguirlo e a chiudere in calcio d'angolo.16:14

Cartellino giallo per Matteo Cancellieri.16:08

In casa Venezia occhio a Yeboah e Zampano che potrebbero tornare utili nella ripresa, mentre tra le fila del Parma scalpitano Bonny e Almqvist.15:49

Prima frazione molto divertente, con ritmi alti e soprattutto con due reti siglate, una per parte: prima Nicolussi Caviglia su assist di Oristanio e poi, 10 minuti dopo, Valeri su intuizione di Man. Le due squadre si affrontano a viso aperto, senza esclusione di colpi e con la voglia di attaccare che sembra superare di gran lunga quella di difendere. All'intervallo però l'equilibrio regna.15:48

Finisce il primo tempo di VENEZIA-PARMA, in rete Nicolussi Caviglia e Valeri!15:47

Dopo poco più di 40 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede il Venezia in vantaggio con il 59%.15:44

Grandissima occasione per Haps: l'esterno del Venezia, invece di servire Pohjanpalo tutto solo nel mezzo, decide di calciare lasciando partire una conclusione potente ma centrale, bloccata da Suzuki senza troppi problemi.15:36

Manovra prolungata del Venezia: sugli sviluppi di un calcio di punizione Svoboda di sponda cerca Pohjanpalo, il centravanti non arriva però per centimetri sul pallone. Si salva il Parma.15:34

I ritmi del match si alzano, le squadre si allungano, ma gli errori non mancano, da entrambe le parti. Momento del match molto confuso, ma allo stesso tempo che evidenzia due squadre molto aggressive e desiderose del vantaggio.15:22

GOL! Venezia-PARMA 1-1! Rete di Emanuele VALERI! Suggerimento intelligente di Man per Valeri che controlla e lascia partire un tiro rasoterra forte e preciso su cui Stankovic non può nulla. Gli ospiti pareggiano. Guarda la scheda del giocatore Emanuele Valeri 15:18

Iniziativ di Pohjanpalo che conduce bene palla al piede prima di scaricare per Oristanio, il cross di quest'ultimo viene però intercettato da Delprato che libera velocemente evitando ulteriori problemi.15:15

Ci prova il Parma con Mihaila: la sua conclusione viene però deviata e la traiettoria diventa facilissima da gestire per Stankovic.15:11

GOL! VENEZIA-Parma 1-0! Rete di Hans NICOLUSSI CAVIGLIA! Spunto di Oristanio che semina il panico sulla destra prima di pennellare un cross splendido per Nicolussi, bravo a stoppare e concludere con un mancino preciso all'angolino. Guarda la scheda del giocatore Hans Nicolussi Caviglia 15:06

Il Venezia non ha vinto nessuno dei sei precedenti confronti contro il Parma in Serie A (2N, 4P) e solamente contro l’Hellas Verona (sette) ha disputato più incontri senza mai ottenere il successo che contro i ducali (sei) nella competizione.14:14

Il Venezia non ha vinto nessuno dei sei precedenti confronti contro il Parma in Serie A (2N, 4P) e solamente contro l’Hellas Verona (sette) ha disputato più incontri senza mai ottenere il successo che contro i ducali (sei) nella competizione.14:14

Le scelte di Pecchia: c'è Benedyczak in attacco, solo panchina per Bonny. Sulla trequarti spazio a Cancellieri al fianco di Mihaila e Man. Titolari Hainaut e Leoni in difesa.14:14