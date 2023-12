Grazie per aver seguito con noi la diretta di VERONA-LAZIO, arrivederci al prossimo turno di Serie A.16:58

Nella prossima giornata la Lazio affronterà l'Inter, mentre il Verona sarà ospite della Fiorentina.16:58

Il Verona riprende il match al 70' con Henry, sfruttando un intervento grossolano di Meret e ristabilendo l'equilibrio. Nonostante il possesso palla prolungato da parte dei biancocelesti e il gol del vantaggio di Zaccagni, gli scaligeri carburano minuto dopo minuto e concretizzano al momento giusto. Una partita a tratti a senso unico, ma che la Lazio non ha chiuso quando avrebbe potuto, rendendo così l'1-1 il risultato finale.16:57

90'+6' Fine partita: VERONA-LAZIO 1-1: (23' Zaccagni, 70' Henry)16:54

90'+5' Cartellino giallo per Pedro.16:54

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero.16:50

87' Sostituzione Verona: esce Diego Coppola, entra Giangiacomo Magnani.16:50

84' Sostituzione Lazio: esce Elseid Hysaj, entra Luca Pellegrini.16:44

84' Sostituzione Lazio: esce Mattéo Guendouzi, entra Matías Vecino.16:44

82' Cartellino giallo per Felipe Anderson.16:40

77' Seconda ammonizione e conseguente espulsione per Ondrej Duda.16:36

75' Gol annullato alla Lazio: fallo di Casale su Duda e rete cancellata dopo la revisione al VAR.16:33

72' Sostituzione Lazio: esce Mattia Zaccagni, entra Pedro.16:31

71' Sostituzione Lazio: esce Ciro Immobile, entra Valentín Castellanos.20:23

70' GOL! VERONA-Lazo 1-1! Rete di Thomas HENRY! Cross di Ngonge, intervento goffo di Provedel e palla che diventa giocabile per Suslov che serve Henry, bravo e freddo a siglare il gol del pareggio.



Guarda la scheda del giocatore Thomas Henry16:31

67' Altra occasione per la Lazio, questa volta con Felipe Anderson: ennesimo ottimo spunto di Zaccagni che serve il brasiliano, quest'ultimo però mastica troppo la conclusione e non riesce ad impensierire concretamente Montipò.16:25

64' Cartellino giallo per Elseid Hysaj.16:21

62' Scontro duro tra Luis Alberto e Terracciano: lo spagnolo ha la peggio e richiede l'ingresso in campo dello staff medico.16:20

57' Sostituzione Verona: esce Michael Folorunsho, entra Martin Hongla.16:16

57' Sostituzione Verona: esce Milan Đjurić, entra Thomas Henry.16:15

55' Contropiede della Lazio con Luis Alberto che non riesce a servire in maniera precisa Immobile, tutto solo in area di rigore: errore clamoroso dello spagnolo che grazia la difesa del Verona.16:13

50' Ottima progressione di Rovella ed ennesimo fallo di Duda: il centrocampista del Verona, già ammonito, risulta molto nervoso.16:09

46' Inizia il secondo tempo di VERONA-LAZIO!16:03

45' Sostituzione: esce Suat Serdar, entra Darko Lazović.16:04

7' Sostituzione Verona: esce Tomáš Suslov, entra Jordi Mboula.16:35

Urge una scossa in casa Verona, con Lazovic e Bonazzoli che potrebbero essere determinanti in tal senso. In casa Lazio invece scalpitano Castellanos e Pedro per offrire il proprio apporto e chiudere la partita.15:50

Prima frazione giocata su ritmi non altissimi, ma condotta alla grande dalla Lazio. I biancocelesti gestiscono il possesso e pungono al momento giusto, con una vera e propria perla targata Zaccagni: protagonista di uno splendido gol di tacco. La reazione del Verona è molto timida, forse troppo. Con un infortunio di mezzo (per Marusic) e due ammonizioni, termina il primo tempo con il risultato di 0-1 per gli ospiti.15:49

45'+2' Finisce il primo tempo di VERONA-LAZIO, in rete Zaccagni.15:47

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero.15:46

42' Passaggio sciagurato di Duda che innesca il contropiede della Lazio: Immobile non riesce però a concludere e a siglare il raddoppio.15:46

38' Inizia ad attaccare con insistenza il Verona, spinto soprattutto dagli spunti di Ngonge, senza dubbio il più ispirato dei suoi.15:40

34' Dopo più di 30 minuti la statistica del possesso palla è nettamente a favore della Lazio con il 74%.15:35

29' Sostituzione Lazio: esce Adam Marušić, entra Elseid Hysaj.15:29

24' Cartellino giallo per Adam Marušić.15:25

23' GOL! Verona-LAZIO 0-1! Rete di Mattia ZACCAGNI! Splendido spunto sulla destra con Felipe Anderson che serve alla perfezione Zaccagni: l'esterno biancoceleste conclude con un colpo di tacco fantastico e batte Montipò.



Guarda la scheda del giocatore Mattia Zaccagni15:25

19' Problemi fisici per Ngonge e Marusic dopo un duro sconto: costretto all'ingresso in campo lo staff medico delle due squadre.15:20

15' Cartellino giallo per Ondrej Duda.15:15

13' Ancora Lazio in avanti: azione costruita bene da Zaccagni con Guendouzi che arriva al tiro, ben contrastato però dalla difesa del Verona.15:15

9' Zaccagni è senza dubbio il più pimpante tra le fila della Lazio: l'esterno dei biancocelesti sta cotringendo la difesa degli scaligeri ad un raddoppio continuo.15:11

5' Primo squillo della partita in casa Lazio targato Zaccagni: spunto interessante dell'esterno biancoceleste che va via sulla sinistra e crossa in mezzo. Ordinata la difesa del Verona che evita ulteriori pericoli.15:07

1' Inizia il primo tempo di VERONA-LAZIO!15:01

La Lazio ha segnato in tutte le ultime nove gare esterne in Serie A contro il Verona: l’ultimo clean sheet interno gialloblù contro i bianconcelesti nella competizione risale al 22 ottobre 2000 (successo per 2-0 arrivato con un autogol di Favalli e con la prima rete in Serie A di Adrian Mutu).14:03

Il Verona è rimasto imbattuto in quattro degli ultimi sei match di Serie A contro la Lazio (2V, 2N), dopo che aveva perso sei dei sette precedenti nel torneo (1N).14:03

Le scelte di Sarri: ce la fanno Felipe Anderson, Luis Alberto e Zaccagni, tutti titolari. In difesa rientra Casale al fianco di Gila, con Lazzari e Marusic sulle fasce.14:02

Le scelte di Baroni: modulo offensivo per Baroni che sulla trequarti si affida a Serdar e Suslov al fianco di Ngonge, a supporto del solito Djuric. Solo panchina per Doig, Hien e Lazovic.14:01

Panchina Lazio: Sepe, Mandas, Pellegrini, Hysaj, Cataldi, Basic, Vecino, Kamada, Pedro, Castellanos.14:01

Panchina Verona: Perilli, Berardi, Cabal, Doig, Coppola, Magnani, Hien, Hongla, Mboula, Charlys, Saponara, Lazovic, Bonazzoli, Henry, Kallon.13:59

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Lazzari, Casale, Gila, Marusic - Guendouzi, Rovella, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.13:56

Formazione VERONA (4-2-3-1): Montipo - Tchatchoua, Amione, Coppola, Terracciano - Folorunsho, Duda - Ngonge, Serdar, Suslov - Djuric.13:55

La Lazio arriva dalla vittoria casalinga per 1-0 sul Cagliari, mentre il Verona è reduce dal pareggio esterno maturato per 3-3 contro l'Udinese.13:53

Benvenuti alla diretta della partita della 15^ giornata di Serie A, si affrontano Verona e Lazio.13:52