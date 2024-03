Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori

Al Ferraris va in scena la sfida tra Genoa e Monza. Distanziate da tre punti in favore dei brianzoli, la squadra di casa andrà alla ricerca della vittoria per distanziarti in maniera definitiva da una corsa salvezza che vede al momento 7 squadre in soli tre punti.18:46

Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta e una vittoria. L'ultimo incrocio al Ferraris tra le due squadre risale addirittura alla stagione di Serie B, 2000-01, con la vittoria del grifone per 3-1.18:49

Formazione GENOA (3-5-2): Martinez - De Winter, Bani, Vogliacco - Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Messias - Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Carvalho, Malinovskyi, Ekuban, Cittadini, Pittino, Spence.20:04

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - Izzo, Marì, A.Carboni - Birindelli, Bondo, Pessina, Akpa Akpro - Colpani, Dany Mota - Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Machin, Colombo, Pedro Lopes, Zerbin, V. Carboni, Maldini, Kyriakopulos, Popovic, Ciurria.20:05

Nel Genoa parte nuovamente dalla panchina Malinovskyi, in avanti c'è Retegui con Gudmundsson alle sue spalle. A tutta fascia Messias e Sabelli, mentre in mezzo al campo gioca Strootman con Badelj e Frendrup. Il Monza sceglie Djuric come punta centrale, coadiuvato da Colpani e Dany Mota. Difesa a tre formata da Izzo, Marì e A.Carboni. Partono dalla panchina Maldini, V.Carboni, Zerbin e Colombo.20:16

1' FISCHIO D’INIZIO DI GENOA - MONZA. Arbitra Feliciani.20:46

1' Ci prova subito Messias dal limite, palla deviata in angolo.20:47

6' Preme il Genoa in questi primi minuti, Monza sulle difensive.20:52

8' GOL! Genoa - MONZA 0-1! Rete di Pessina. Al primo affondo passa la squadra ospite, lancio dalla trequarti di A.Carboni per Colpani che fa da torre per Pessina, il centrocampista da solo, sotto porta, manda la palla in rete.



10' Partita che prende subito un'altra piega, il Genoa che era partito meglio dovrà cambiare strategia.20:56

14' Messias prova a sfondare in area, il Monza riesce in un primo momento a fare muro, ma la squadra di casa riesce a guadagnare un calcio di punizione sulla trequarti.21:03

17' Cartellino giallo per Sabelli, entrata dura su Birindelli.21:03

18' GOL! Genoa - MONZA 0-2! Rete di Dany Mota. Gol spettacolare di Dany Mota in mezza rovesciata. Pallone morbido di Colpani dalla destra, Dany Mota prende il volo e in mezza rovescita la stampa alla destra di Martinez.



