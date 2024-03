Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:46

Il Monza si porta a 39 punti in classifica, a -1 dalla Lazio impegnata lunedì contro l'Udinese. Il Genoa rimane fermo a 33 lunghezze, ma con un buon margine dalla zona calda.22:45

Pioggia di gol al Ferraris dove il Monza dopo una lunga lotta riesce a portare a casa la vittoria. Nel primo tempo ospiti avanti con Pessina e Dany Mota. Il Genoa parte spedito nella ripresa e con Gudmundsson, che ribadisce in rete il rigore parato da Di Gregorio, e Vitinha trova il pareggio. È Maldini però a trovare il gol del nuovo vantaggio per i brianzoli e a chiudere la partita.22:44

90'+5' Fine partita: GENOA - MONZA 2-3.22:46

90'+5' Bani ci prova di testa! È del centrale l'ultima occasione della gara, ma Di Gregorio blocca sicuro.22:44

90'+3' Ultime avanzate del Genoa che però sembra ormai crederci poco.22:40

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:37

88' Calcio d'angolo per il Genoa, Messias crossa in area, Di Gregorio la sfiora prima dell'arrivo da dietro di Bani.22:36

87' Thorsby per Bedelj nel Genoa.22:34

87' Genoa tutto in avanti ora, il Monza fa le barricate.22:34

86' Entra anche Pedro Lopes per Pereira.22:33

86' Nel Monza entra Machín per Pessina.22:33

84' Dentro Ekuban per Sabelli nel Genoa.22:31

79' GOL! Genoa - MONZA 2-3! Rete di Maldini. Djuric prova la conclusione dal limite ma sbatte sul muro del Genoa, V. Carboni riesce a prendere palla, entrare in area e concludere, Martinez riesce a deviarla ma non può nulla su Maldini che arriva da dietro e deposita in rete.



77' Azione in velocità del Genoa, Messias controlla e serve Retegui che prova la conclusione da posizione defilata. Blocca Di Gregorio.22:25

75' Dentro V. Carboni per Akpa Akpro.22:23

75' Due cambi nel Monza, entra Maldini per Dany Mota.22:22

70' SFIORA IL GOL BADELJ! Conclusione dalla distanza di Malinovskyi, Di Gregorio smanaccia, Badelj è il primo ad arrivarci ma Dany Mora riesce a metterci una pezza.22:20

68' GOL! GENOA - Monza 2-2! Rete di Vitinha. Vitinha recupera palla in mezzo al campo e parte in velocità, arrivato al limite dell'area, sterza e con il mancino la piazza all'angolino alla destra di Di Gregorio.22:16

63' Cambio nel Monza, entra Kyriakopoulos per Colpani.22:11

63' Numero di Spence sulla sinistra e pallone morbido in area, ci arriva Vitinha di testa ma non impatta bene.22:11

61' Continua a spingere il Genoa, ma il Monza quando prende palla sembra poter diventare pericoloso nelle ripartenze.22:09

56' Ha preso fiducia il Genoa dopo il gol, ci prova Badelj dal limite su appoggio di Retegui. palla alta sopra la traversa.22:04

52' GOL! GENOA - Monza 1-2! Rete di Gudmundsson. Accorcia le distanze il Genoa, Gudmundsson prima si fa ipnotizzare da Di Gregorio ma sul tap in manda la palla in rete.



51' Calcio di rigore per il Genoa! Dopo il controllo al VAR, Feliciani indica il dischetto per il tocco di mano di Marì.21:58

50' Feliciani richiamato al VAR per un possibile tocco di mano di area del Monza!21:57

48' Marí sbaglia il controllo, per poco non ne approfitta Retegui.21:56

46' Inizia il secondo tempo di GENOA - MONZA.21:54

46' Malinovskyi prende il posto di Frendrup.21:53

46' Entra Carvalho per Strootman.21:53

46' Tre cambi nel Genoa, Spence per Vogliacco.21:53

Doppio vantaggio per gli ospiti dopo i primi 45 minuti di gioco. Il Genoa tiene palla e prova a creare ma sbatte ripetutamente sul muro dei brianzoli, che sono invece molto cinici e sfruttano appieno le occasioni create, andando in rete prima con Pessina e poi con una spettacolare girata al volo di Dany Mota. Da segnalare anche una traversa di Colpani.21:34

45'+3' Fine primo tempo: GENOA - MONZA 0-2.21:34

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.21:31

44' Cartellino giallo per Djuric per una sbracciata ai danni di Bani.21:30

42' Gran palla di Badelj in area, Vogliacco arriva da dietro ma impatta male la sfera.21:28

40' Pochi spazi per il Genoa che non riesce ad entrare in area del Monza.21:26

37' Palla tra i piedi dei brianzoli negli ultimi minuti, il Genoa sembra far fatica ora a ripartire.21:22

33' Spizzata di Vogliacco di testa da calcio d'angolo, palla a lato.21:19

30' Mezz'ora di gioco e Monza avanti di due reti.21:15

26' TRAVERSA DI COLPANI! Azione in solitaria del centrocampista del Monza, dribbling stretto e conclusione a giro dal limite con la palla che si stampa sul legno.21:13

21' La squadra di casa continua a tenere palla e a provare a fare la partita, ma non riesce ad arrivare alla conclusione.21:07

18' GOL! Genoa - MONZA 0-2! Rete di Dany Mota. Gol spettacolare di Dany Mota in mezza rovesciata. Pallone morbido di Colpani dalla destra, Dany Mota prende il volo e in mezza rovescita la stampa alla destra di Martinez.



17' Cartellino giallo per Sabelli, entrata dura su Birindelli.21:03

14' Messias prova a sfondare in area, il Monza riesce in un primo momento a fare muro, ma la squadra di casa riesce a guadagnare un calcio di punizione sulla trequarti.21:03

10' Partita che prende subito un'altra piega, il Genoa che era partito meglio dovrà cambiare strategia.20:56

8' GOL! Genoa - MONZA 0-1! Rete di Pessina. Al primo affondo passa la squadra ospite, lancio dalla trequarti di A.Carboni per Colpani che fa da torre per Pessina, il centrocampista da solo, sotto porta, manda la palla in rete.



6' Preme il Genoa in questi primi minuti, Monza sulle difensive.20:52

1' Ci prova subito Messias dal limite, palla deviata in angolo.20:47

1' FISCHIO D’INIZIO DI GENOA - MONZA. Arbitra Feliciani.20:46

Nel Genoa parte nuovamente dalla panchina Malinovskyi, in avanti c'è Retegui con Gudmundsson alle sue spalle. A tutta fascia Messias e Sabelli, mentre in mezzo al campo gioca Strootman con Badelj e Frendrup. Il Monza sceglie Djuric come punta centrale, coadiuvato da Colpani e Dany Mota. Difesa a tre formata da Izzo, Marì e A.Carboni. Partono dalla panchina Maldini, V.Carboni, Zerbin e Colombo.20:16

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - Izzo, Marì, A.Carboni - Birindelli, Bondo, Pessina, Akpa Akpro - Colpani, Dany Mota - Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Machin, Colombo, Pedro Lopes, Zerbin, V. Carboni, Maldini, Kyriakopulos, Popovic, Ciurria.20:05

Formazione GENOA (3-5-2): Martinez - De Winter, Bani, Vogliacco - Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Messias - Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Carvalho, Malinovskyi, Ekuban, Cittadini, Pittino, Spence.20:04

Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta e una vittoria. L'ultimo incrocio al Ferraris tra le due squadre risale addirittura alla stagione di Serie B, 2000-01, con la vittoria del grifone per 3-1.18:49

Al Ferraris va in scena la sfida tra Genoa e Monza. Distanziate da tre punti in favore dei brianzoli, la squadra di casa andrà alla ricerca della vittoria per distanziarti in maniera definitiva da una corsa salvezza che vede al momento 7 squadre in soli tre punti.18:46