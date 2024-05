Champions League, la partita di oggi: dove vedere PSG-Borussia Dortmund

Il programma completo delle partite di semifinale di ritorno della competizione: orario, info, arbitro e probabili formazioni

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Ultima chance per raggiungere la finale di Wembley in programma il 1 giugno. È il momento delle semifinali di ritorno di Champions League che si disputeranno tra oggi martedì 7 e domani, mercoledì 8 maggio. Il programma verrà aperto dalla sfida al Parco dei Principi tra PSG e Borussia Dortmund: all’andata è finita 1-0 in favore dei bavaresi grazie al gol di Fullkrug. Il giorno seguente sarà il momento della sfida tra Real Madrid e Bayern a, dove si ripartirà dal 2-2 dell’andata.

La partita di oggi martedì 7 maggio

Al Parco dei Principi ci sarà l’ultimo atto tra PSG e Borussia Dortmund. Le due squadre ripartiranno dall’1-0 maturato all’andata al Signal Iduna Park, deciso dal gol di Fullkrug nella prima frazione di gioco. Nonostante il discorso sia ancora completamente aperto, la squadra di Terzic gode di un vantaggio che potrebbe portarlo alla tanto agognata finale di Champions, un obiettivo che manca dal lontano 2013. Tuttavia, per i parigini non è ancora finita, poiché mantengono viva la speranza di sollevare per la prima volta il prestigioso trofeo.

fai qui il tuo abbonamento a Now

La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky ma anche in maniera gratuita su Canale 5. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Orsato di Schio, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, insiema al quarto ufficiale Davide Massa. Al VAR ci saranno Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. Di seguito, le probabili formazioni.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. All. Luis Henrique.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic.

21:00 PSG-Dortmund (Canale 5, Sky, NOW, Infinity+)

La partita di domani mercoledì 8 maggio

Al Bernabeu, tra Real Madrid e Bayern, si ripartirà dal 2-2 dell’andata, determinato dalla doppietta di Vinicius per la squadra di Ancelotti e dai gol di Sanè e Kane per gli uomini di Tuchel. I bavaresi provano a staccare il pass per la finale di Champions dopo quattro anni dall’ultima volta, mentre i madrileni non raggiungono l’ultimo atto della competizione dal 2022, anno del loro trionfo contro il Liverpool.

fai qui il tuo abbonamento a Now

La sfida verrà trasmessa in eslcusiva su Amazon Prime Video. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Marciniak, coadiuvato dagli assistenti Listkiewicz e Kupsik, insieme al quarto ufficiale Kruzliak. Al VAR ci saranno Kwiatkowski e Frankowski. Di seguito, le probabili formazioni.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.

21:00 Real Madrid-Bayern Amazon Prime Video

Fai qui il tuo abbonamento ad Amazon Prime Video

Se non volete o non potete vederle in diretta tv/streaming, potete seguirle con una diretta testuale qui su Virgilio Sport.