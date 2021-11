LIVE PORDENONE - CREMONESE 1-2 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Guido Teghil

Città: Lignano Sabbiadoro

Capienza: 5000 spettatori17:33

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Pordenone e Cremonese, incontro valido per l'undicesima giornata di Serie B.17:33

Tornare a vincere, questo l'obiettivo della Cremonese che in questo lunedì pomeriggio affronterà il Pordenone. Sarà quasi un testa coda, la squadra di Fabio Pecchia al settimo posto (a -4 dalla vetta) contro il fanalino di coda Pordenone, ultimo con soli due punti conquistati.17:35

I grigiorossi arrivano a questo impegno dopo i due pareggi con Pisa e Benevento, con in mezzo anche la sconfitta contro il Brescia, che hanno fatto scivolare la formazione di Pecchia fuori dalle posizioni nobili di classifica. L'occasione migliore è proprio quella di questo pomeriggio allo stadio Teghil, visto che la prossima gara sarà uno scontro diretto in casa della Reggina. 17:37

Di contro arriva un Pordenone reduce dall'ennesimo cambio in panchina. Il ritorno di Tedino rappresenta il terzo allenatore cambiato in stagione dopo Paci e Rastelli. Un punto conquistato nelle prime due giornate con il tecnico della storica promozione in B: pari con il Pisa e sconfitta nell'ultimo match contro il Como. Serve invertire la rotta al più presto per i neroverdi.17:38

FORMAZIONE PORDENONE (4-3-3) Perisan; Valietti, Camporese, Stefani, Falasco; Cambiaghi, Petriccione, Pasa; Folorunsho, Tsadjout, Ciciretti. All.Tedino.17:46

FORMAZIONE CREMONESE (4-3-3) Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Castagnetti, Valzania, Fagioli; Strizzolo, Di Carmine, Zanimacchia. All. Pecchia.17:47

QUI PORDENONE: Qualche cambio rispetto all'ultimo match contro il Como per mister Tedino. Davanti spazio a Tsadjout insieme a Ciciretti e Cambiaghi a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo c'è Petriccione con Pasa, mentre arretra la posizione Folorunsho. In difesa confermata la coppia centrale Camporese-Stefani, mentre Falasco agirà sulla corsia mancina.17:50

QUI CREMONESE: Abbondanza in attacco per mister Pecchia, tanti uomini per una maglia nel tridente. A spuntarla è Di Carmine con alle spalle Zanimacchia e Strizzolo. Castagnetti vince il ballottaggio con Bartolomei a completare il reparto mediano con Valzania e Fagioli. Dietro confermato il blocco difensivo davanti a Carnesecchi.17:51

Squadre che entrano in questo momento in campo insieme alla terna arbitrale: Lorenzo Maggioni di Lecco, coadiuvato dagli assistenti Bercigli di Firenze e Berti di Prato.17:59

1' SI COMINCIA! Primo pallone gestito dalla Cremonese.18:02

3' OCCASIONE CREMONESE! Lancio lungo dalle retrovie a cercare Zanimacchia che appoggia il pallone per Di Carmine. Largo il pallone verso Valeri che rimette in mezzo per l'attaccante grigiorosso. Destro di prima intenzione che finisce fuori di poco.18:05

5' OCCASIONE PORDENONE! Valeri tenta un dribbling rischioso vicino al limite della propria area di rigore. Ciciretti recupera il pallone e calcia di prima intenzione col sinistro: si distende Carnesecchi in tuffo a dirgli di no.18:08

9' Ottima discesa di Zanimacchia sulla sinistra che arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone interessante. Dall'altra parte arriva Sernicola che rimette al centro, ma non riescono gli attaccanti grigiorossi a calciare verso la porta.18:12

10' AMMONIZIONE CREMONESE: cartellino giallo per Okoli.18:12

11' Ciciretti batte col sinistro un calcio d'angolo insidioso, su cui Carnesecchi deve uscire coi pugni dentro l'area piccola.18:13

12' Sinistro da lontano di Valeri che, causa una deviazione da parte di Pasa, mette in difficoltà Perisan che deve alzare la traiettoria in angolo.18:15

14' Ottimo spunto da sinistra di Cambiaghi che, in velocità, si accentra verso il destro e conclude di potenza. Tiro a incrociare sul primo palo, su cui è bravo Carnesecchi a bloccare.18:17

15' Calcio di punizione insidioso battuto da Petriccione, senza però trovare deviazioni da parte dei neroverdi.18:17

17' Buono spunto in velocità del Pordenone che, da qualche minuto, arriva con continuità verso l'area di rigore avversaria. Pasa serve all'indietro Ciciretti che non trova la porta col mancino da posizione defilata.18:20

18' AMMONIZIONE PORDENONE: cartellino giallo per Falasco.18:20

20' GOL! PORDENONE-Cremonese 1-0! Rete di Camporese. Falasco, dopo la respinta da calcio d'angolo, riprende il pallone e se la porta sul destro per crossare in mezzo. Parabola deliziosa sul secondo palo e colpo di testa vincente di Camporese a battere Carnesecchi in uscita.



Guarda la scheda del giocatore Michele Camporese18:23

22' Dopo un avvio promettente, la Cremonese si è un pochino spenta a livello di fraseggio e di manovra. Ora, dopo la rete subita, deve assolutamente reagire la squadra di Pecchia.18:25

24' GOL! Pordenone-CREMONESE 1-1! Rete di Zanimacchia. Risponde subito la formazione di Pecchia al vantaggio dei padroni di casa. Fagioli dentro l'area di rigore scava l'assist per l'inserimento dell'esterno grigiorosso: conclusione mancina che buca Perisan.



Guarda la scheda del giocatore Luca Zanimacchia18:27

26' GOL! Pordenone-CREMONESE 1-2! Rete di Strizzolo. Uno-due terrificante della Cremonese dopo aver subito lo svantaggio. Zanimacchia corre sulla corsia destra, sterza in area di rigore e mette in mezzo un pallone perfetto per l'inserimento di Strizzolo. Conclusione di prima intenzione dell'ex neroverde a battere nuovamente Perisan.



Guarda la scheda del giocatore Luca Strizzolo18:29

29' Dopo nemmeno mezz'ora di gioco abbiamo già assistito a tre reti. Spettacolo al Teghil tra Pordenone e Cremonese, dove gli ospiti hanno ribaltato lo svantaggio iniziale firmato Camporese.18:32